Kan alarmı: Kızılay Başkanı Kerem Kınık gençlere çağrıda bulundu

Kınık yaptığı açıklamada “9 bin ünite aldığımız kan bağışları günde 3-4 üniteye düştü. Koronavirüs kan yoluyla bulaşmıyor. Vatandaşlarımız kan bağış merkezlerine gelerek güvenle kan verebilir” dedi. Kınık, AA muhabirine şu açıklamayı yaptı: “Stoklarımız kritik seviyelere yaklaşıyor. Böyle bir trend olursa, bizi sıkıntıya düşürebilir. Kızılay, kan stoklarında en kötü senaryoya göre hazırlıklı olmak zorunda. Bu kan ürünlerimizde son kullanma tarihli ürünler. Trombosit dediğimiz kan ürünü, 5 gün içerisinde bağışçıdan alındıktan sonra iletilebiliyor. Elektrosit de 40 gün içerisinde. Stokta bunları fazla tutamıyoruz. Çıkarmak zorundayız. Bu anlamda bir alarm durumu sözkonusu. 3 ay önceki duruma göre stoklarımızda yüzde 50 gibi bir azalma söz konusu oldu. Bu kritik seviye değil ama 30 bin ünite stok gibi depolarımızda var. Biz bunları 50 binlerin üzerinde görmek istiyoruz.”

GENÇLER BAĞIŞLASIN

“Türkiye genelinde 300 civarında Kızılay Kan Bağış Merkezi bulunuyor. Seyyar kan bağışı ünitelerimiz, TIR’larımız, platformlarımız ve kan bağışı merkezlerimiz... Buralar hastane değil. Hastanelerin içinde de değil. Buralar sağlıklı insanların geldiği, toplumun en sağlıklı insanlarının geldiği ve kan bağışında bulunduğu ortamlar. Kan bağışı noktaları sürekli dezenfekte ediliyor. Oralara giderek güvenle kan verilebilir. Kan bağışı bünyenin bağışıklığını düşürmek bir yana, kök hücreleri aktive ettiği için bağışıklığı canlandırır. Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz. Koronavirüslü bir hastanın kanını bir başkasına verseniz bile bu hastalık bulaşmaz. Bu hastalık sadece solunum yoluyla, damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşıyor. Kan yoluyla bulaşması sözkonusu değil. Kan bağışçılarımızın, öncesinde muayenelerini, laboratuvar testlerini yapıyoruz. Kan sayımlarına, tansiyonlarına, ateşlerine ve genel sağlık durumlarına bakıyoruz. Bu anlamda da bir sıkıntı olmaz. Özellikle gençlerimizi kan bağışına davet ediyoruz. Sadece 15 dakikalık bir işlem...”