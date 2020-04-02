Kanada'dan koronavirüs kararı: Salgından etkilenenlere 2 bin dolar yardım ancak şartları var Kanada Başbakanı Trudeau, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden herkese ‘Kanada Acil Müdahele Yardımı’ planı aracılığıyla 2 bin dolar ödeneceğini duyurdu. Koronavirüs salgınından etkilenen ve acil finansal yardım ihtiyacı duyan herkes, 1 aydan 4 aya kadar 2 bin dolar yardım alacak.

Haber Merkezi 02 Nisan 2020, 12:22 Son Güncelleme: 02 Nisan 2020, 12:30 DHA