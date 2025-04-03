Kanada'dan Trump'a misilleme hazırlığı: ABD'nin yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt verecekler

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarife artışları kapsamında Kanada'ya uygulanacak yüzde 25'lik otomobil tarifelerine yanıt vereceklerini söyledi.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın tüm ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında açıkladığı yeni gümrük vergilerine ilişkin Ottawa'da basın toplantısında konuştu.
Carney, söz konusu önlemlerin "ABD'de maksimum, Kanada'da ise minimum etkiye yol açacak şekilde" düzenleneceğini belirtti.
Trump'ın yeni tarife planı
Başkan Trump, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.
Trump'ın dün imzaladığı kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor.
Bunlar arasında Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliğine yüzde 20, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 ve Türkiye'ye yüzde 10 oranında karşılıklı tarife uygulanması planlanıyor.