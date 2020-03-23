Kapalıçarşı kapatıldı

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalıçarşı, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

Ziyaretçi sayısı azalmıştı

Koronavirüs, İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Kapalıçarşı'yı da vurdu. Turist sayısında ciddi bir düşüş gözlenen Kapalıçarşı'da turist sayısının azaldığı ifade edilmişti.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Tarihi Yarımada'ya gelen turist sayısının da azaldığını belirtmiş, "Salgın nedeniyle son 3 günde Kapalıçarşı’ya gelen ziyaretçi sayısında yüzde 20 azalma var. Bu konuda esnafımızdan ‘dükkânımızı açmayalım’ şeklinde teklifler de geliyor. Verilecek talimatlara uyarız. Kapalıçarşı’yı geçici olarak kapatmayı düşünebiliriz" diye konuşmuştu.

Bursa'daki tarihi Kapalı Çarşı da kapatıldı

Öte yandan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne alınan, 700 yıldır ticaretin kalbi olarak bilinen 450 dönümlük Bursa Hanlar Bölgesi'nde bulunan Kapalı Çarşı, Kozahan ve Uzun Çarşı da bir hafta süreyle kapandı.

Bursa'daki Kapalı Çarşı

Esnafın verdiği dilekçe onaylandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı esnafının verdiği dilekçe, Bursa Valiliği tarafından onaylandı. Valiliğin kararı uygun görmesinin ardından Kapalı Çarşı yönetimi esnafa, "Değerli esnafımız, Kapalıçarşı yönetimimiz Valilik ve Emniyet Müdürlüğü'nün onayıyla 30 Mart pazartesi gününe kadar kapatma kararı almıştır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz" mesajı gönderdi.