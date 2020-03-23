Karadağ’da koronavirüsten ilk ölüm: Avrupa’da koronavirüsün en son sıçradığı ülke olmuştu

Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Jevro Erakovic, Herceg Novi kentinde yaşayan 65 yaşındaki bir hastanın başkent Podgoritsa’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Hayatını kaybeden hastanın daha önce kronik akciğer rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
Yaklaşık 620 bin nüfuslu Karadağ’da bugüne kadar 22 korona virüs vakası tespit edildi. Karadağ, Avrupa’da koronavirüsün en son sıçradığı ülke olmuştu.
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Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, salgını büyük ölçüde durdurdu. Resmi verilere göre, ülkede 81 bin 439 kişide corona virüsü tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 153 olarak açıklandı.
Çin'in bu denli şaşırtıcı başarısı, beraberinde birçok iddiayı da gündeme getirdi. Öyle ki, salgının Çin'de ölüm oranlarının bu kadar keskin bir düşüş yaşaması akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Dünya basınında yer alan ve bölgeden bir doktorun söylediklerine dayanan haber ise, adeta şok etti.
WUHAN'DAKİ DOKTORDAN TÜYLER ÜRPERTEN SÖZLER Corona virüs salgınının merkez üssü olan Çin'in Wuhan kentinde bir karantina merkezinde görevli olan ve ismi açıklanmayan doktorun söyledikleri, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Corona virüsü ile mücadele eden doktor, Çin Devlet Başkanı Cinping'in bölgeyi ziyaretine dikkat çekerken çarpıcı iddialarda bulundu.
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki koronavirüslü hasta sayılarının, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ziyareti öncesinde manipüle edildiği öne sürüldü.
Kyodo News'te yer alan habere göre, Vuhan'daki bir karantina merkezinde görevli bir doktor, virüs semptomları gözlemlenen birkaç hastanın, Cinping'in ziyaretinden hemen önce apar topar taburcu edildiğini kaydetti.
ÇİN'İN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR GÜVENİLMEZ Çinli sağlık yetkililerinin üç gün üst üste Vuhan'da yeni bir koronavirüs vakası tespit edilmediğine ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten doktor, Çin hükûmetinin ilan ettiği rakamların güvenilmez olduğunu söyledi.
GERÇEKLER SÖYLENMEZSE YENİ BİR KRİZ PATLAK VEREBİLİR Tedavi altında olan hasta sayılarının günbegün daha az gösterilmeye çalışıldığını ve tek amacın Şi Cinping hükûmetinin koronavirüsle mücadeledeki başarısını göstermek olduğunu öne süren Vuhanlı doktor, şu şekilde açıklamada bulundu:
Gerçeğin kamuoyundan gizlenmeye devam edilmesi durumunda yeni bir kriz patlak verebilir.
Wuhan kentindeki doktorun iddiaları dünya gündemine düştü: Gerçekler söylenmeli
Salgının ilk çıkış noktası olan Wuhan, resmi verilere göre koronavirüs büyük ölçüde durdurmayı başardı. Ancak bu durum kafalarda birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bu noktada, Çin'in Wuhan kentinde görevli olan ve koronavirüsü ile mücadele eden bir doktorun iddiaları dünya gündemine düştü. Çin Devlet Başkanı Cinping'in ziyaretine dikkat çeken doktor, tüyler ürperten bir iddiada bulundu.
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Olay, Taksim Meydanı'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soyadı henüz öğrenilemeyen Derya adlı kadın, öksürük şikayetiyle Taksim İlkyardım Hastanesi'ne geldi. Burada muayenesi gerçekleştirilen kadına, koronavirüs şüphesiyle test yapıldı.
PENCEREDEN ATLADI Test sonuçları beklenirken gözlem odasında beklenmesi istenen kadın, bir süre sonra pencereden atlayarak kaçtı. Kadın yoldan çevirdiği bir taksiye binerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada olayı fark eden bir polis, tanıdığı taksi şoförünü telefonla arayarak kadını Taksim Meydanı'nda görevli polislere teslim etmesini söyledi.
TAHTAYLA YÜZÜNÜ KAPADI Taksi şoförü meydanda durduğu sırada araçtan inen kadın bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polisin peşine düştüğünü gören kadın, boş bir simit arabasının arkasına saklandı. Ambulansa haber verilmesinin ardından polis, kadının kaçmasını engellemek etrafını sardı. Bu sırada kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren kadın, yerden bulduğu bir tahta parçasıyla yüzünü kapadı.
SAKLANDIĞI YER DEZENFEKTE EDİLDİ Soyadı henüz belirlenemeyen Derya adlı kadın, yaklaşık 30 dakika sonra gelen ambulansa binerek kaçtığı hastaneye geri götürüldü. Kadının koronavirüsle ilgili test sonuçlarının hala çıkmadığı öğrenildi. Kadının hastaneye götürülmesinin ardından, belediye işçileri, dokunduğu duvar, simit arabası ve tahta parçasını dezenfekte etti.
Taksim İlkyardım Hastanesi'nden karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'ne öksürük şikayetiyle giden kadın, koronavirüs testi sonuçları beklenirken gözlem odasından kaçtı. Kadını Taksim Meydanı'nda yakalayan polis, ambulans gelene kadar kaçmaması için etrafını sardı. Ambulansla kaçtığı hastaneye geri götürülen kadının test sonuçlarının hala çıkmadığı öğrenildi.