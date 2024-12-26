Karadeniz'de çevre felaketi: Rusya petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan etti

Karadeniz'de iki Rus tanker gemisinden sızan petrolün neden olduğu çevre felaketi sürüyor. Rusya, sızan petrolün yol açtığı kirlilik nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada mücadelenin daha etkin şekilde sürdürülmesi için bu kararın alındığı ve bölgeye daha fazla ekip ve maddi kaynak ayırılacağı kaydedildi.
"Türk şirketleri çalışmalara destek veriyor"
Mücadelenin daha etkin şekilde sürdürülmesi için acil durum ilan edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgeye daha fazla ekip ve maddi kaynak ayırılacağı kaydedildi.
Karadeniz'de petrol kirliliği
Tankerlerden toplam 4 bin ton petrolün sızdığı tahmin edilirken, çok sayıda yetkili ve gönüllü, sızan petrolün temizlenmesi için çalışma yürütüyor.
Sosyal medya paylaşımlarında, söz konusu sahil bölgelerindeki kentlerde deniz yüzeyinin ve sahillerin petrolle kaplandığı görülürken, bölgedeki kirlilikten etkilenen yaban kuşlarının, gönüllülerce kurtarma çalışmaları görüntülere yansımaya devam ediyor.