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Karadeniz'de çevre felaketi: Rusya petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan etti

Karadeniz'de çevre felaketi: Rusya petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan etti

20:2826/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
AA
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Karadeniz'de iki tanker gemisinden sızan petrol nedeniyle büyük bir çevre kirliliği yaşanıyor.
Karadeniz'de iki tanker gemisinden sızan petrol nedeniyle büyük bir çevre kirliliği yaşanıyor.

Karadeniz'de iki Rus tanker gemisinden sızan petrolün neden olduğu çevre felaketi sürüyor. Rusya, sızan petrolün yol açtığı kirlilik nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada mücadelenin daha etkin şekilde sürdürülmesi için bu kararın alındığı ve bölgeye daha fazla ekip ve maddi kaynak ayırılacağı kaydedildi.

Karadeniz'de, fırtına nedeniyle hasar gören iki tanker gemisinden sızan
petrol
ün bazı sahil kentlerinde açtığı kirlilik nedeniyle
Rusya
'da acil durum ilan edildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin
Karadeniz
sahillerinde petrol sızıntısından kaynaklanan çevre kirliliğiyle mücadelenin sürdüğü belirtildi.

"Türk şirketleri çalışmalara destek veriyor"

Mücadelenin daha etkin şekilde sürdürülmesi için acil durum ilan edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgeye daha fazla ekip ve maddi kaynak ayırılacağı kaydedildi.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, bazı
Türk şirketleri
de bölgedeki çalışmalara yoğun destek veriyor.

Karadeniz'de petrol kirliliği

Karadeniz'in Kerç Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle 15 Aralık'ta ayrı ayrı kazalara karışan Rusya'ya ait "
Volgoneft-212
" ve "
Volgoneft-239
" tanker gemilerinin hasar gördüğü bildirilmiş, tankerlerden petrol sızıntısı tespit edildiği rapor edilmişti.

Tankerlerden toplam 4 bin ton petrolün sızdığı tahmin edilirken, çok sayıda yetkili ve gönüllü, sızan petrolün temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Sosyal medya paylaşımlarında, söz konusu sahil bölgelerindeki kentlerde deniz yüzeyinin ve sahillerin petrolle kaplandığı görülürken, bölgedeki kirlilikten etkilenen yaban kuşlarının, gönüllülerce kurtarma çalışmaları görüntülere yansımaya devam ediyor.



#Karadeniz
#Kerç
#Rusya
#Petrol
#Kirlilik

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