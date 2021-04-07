​Karadeniz’de NATO restleşmesi: Uçaklar devriye attı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Donbas’taki savaşı bitirmek için tek yol olduğunu belirten açıklaması, bölgedeki gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptıkları telefon görüşmesinde, Donbas’taki artan gerginliği ve Rus ordusunun Ukrayna sınırlarındaki hareketliliğini ele aldı.

Zelenskiy’nin NATO çağrısına Kremlin’den üstü kapalı “Ukrayna’nın NATO’ya girmesi krizi daha da kötüleştirir” tehdidi geldi. Zelenskiy, Stoltenberg’e ülkesinin üyelik planının hızlandırılması talebinde bulundu. Öte yandan Ukrayna önceki gün NATO uçaklarına hava sahasını da açtı.

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Vladimir Zelenskiy

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SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN TEK YOL

Zelenskiy, NATO üye ülkelerini Karadeniz’de varlıklarını artırmaya çağırarak, ülkesine NATO Üyeliği Hareket Planı verilmesinin önemine dikkati çekti. Ordu ve savunma sektöründe reform yapmak konusunda kararlı olduklarını belirten Zelenskiy, “Ancak sadece reformlar Rusya’yı durdurmayacaktır. NATO Donbas’taki savaşı bitirmek için tek yol.” ifadelerini kaydetti.

Dmitriy Peskov

KRİZİ DERİNLEŞTİRİR UYARISI

Zelenskiy’nin NATO talebine Rusya’dan cevap gelmekte gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya girmesinin ülkedeki krizi daha da kötüleştireceğini söyledi. Ukrayna’nın NATO’ya girmesinin ülkedeki iç krizi çözmeye yardımcı olmayacağını belirten Peskov, “Bizim açımızdan bu, durumu daha da kötüleştirecektir. Çünkü NATO’ya girmekten söz ederken hiçbir şekilde halkın görüşleri göz ardı edilemez.” ifadesini kullandı.

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Gürcistan tam üyelik istedi

Bir başka Karadeniz ülkesi Gürcistan’da Başbakan İrakli Garibaşvili, ülkesinin dış ve güvenlik politikasında NATO ile entegrasyonunun öncelikli olduğunu söyleyerek, ülkesinin NATO’nun tam üyesi olmasının zamanının geldiğini vurguladı.

İrakli Garibaşvili

NATO ile entegrasyonun ülkenin dış ve güvenlik politikasında öncelikli olduğunu vurgulayan Garibaşvili, bu konunun anayasada da yer aldığını belirterek Gürcistan’ın NATO’nun küresel güvenlik operasyonlarına oldukça geniş katılım sağladığını kaydetti. Rusya’nın Ukrayna meselesinde olduğu gibi Gürcistan’ın da NATO üyeliğine karşı çıktığı biliniyor.