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Dünya

Kassam Tugayları İsrail'e ait 8 askeri aracı hedef aldı

Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 5 askeri aracın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığını açıkladı. Yapılan başka bir açıklamada ise aynı bölgede "Yasin 105" roketleriyle İsrail'e ait 3 askeri aracın daha hedef alındığı belirtildi.

12:18 - 5/12/2023 Salı
AA
Kassam Tugayları İsrail'e ait 8 askeri aracı hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail'e ait 8 askeri aracı hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail'e ait 8 askeri aracı hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 5 askeri aracın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı" ifade edildi.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da aynı bölgede "Yasin 105" roketleriyle İsrail'e ait 3 askeri aracın daha hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamına yanıt olarak Biru's Sebi kentine roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.




#israil
#Kassam
#Filistin
#Gazze
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