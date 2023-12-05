Kassam Tugayları İsrail'e ait 8 askeri aracı hedef aldı

Aksa Tufanı’ nın 50. gününde esir takası için başlatılan geçici ateşkes İsrail’in acizlik ve hezimetten başka bir anlama gelmeyen 50 yıllık barbarca saldırılarının ardından yeni bir hezimetin işareti haline geldi. Esir takası esnasında yaşanan sahneler Kassam Tugayları ile İsrail işgal gücü arasında bütün dünyaya bir karşılaştırma yapma fırsatı verdi. İsrail’in serbest bırakmak zorunda kaldığı esirlerin önemli bir kısmının küçücük yaşlarında alıkonulmuş ve çocukluklarını yaşamaktan zalimce menedilmiş