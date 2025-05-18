Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail bir kez daha Gazze'de masum sivilleri hedef aldı: 59 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail bir kez daha Gazze'de masum sivilleri hedef aldı: 59 kişi hayatını kaybetti

08:0018/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 53 bin.
7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 53 bin.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine gece yarısından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan son saldırılarının bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun gece yarısından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 59'a yükseldi. Can kayıplarının Gazze, Cibaliye ve Deir-el Balah şehirlerindeki sivillere ait evlere yönelik saldırılar sonucu yaşandığı aktarıldı. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine yönelik İsrail saldırılarının sürmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceği ifade edildi.


İsrail ordusu günün erken saatlerinde Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesini hedef almıştı. Yerinden edilmiş sivillerin barındığı ev ve çadırlara düzenlenen saldırılarda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 53 bin 272'ye, yaralananların sayısı ise 120 bin 673'e yükselmişti.



#israil
#gazze
#filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri: Kamu toplu sözleşmesi zammı 2025 ne kadar olacak?