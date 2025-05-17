İsrailli şarkıcının İstanbul konseri de iptal edildi

İsrailli sanatçı Yasmin Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirmesi beklenen konseri de daha önce iptal edilmişti.
Şişli Kaymakamlığı, İsrailli sanatçı Yasmin Levy'nin bu akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde planlanan konserinin yapılmasına izin vermedi.
Terör devleti İsrail'in
Gazze
'ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli şarkıcı
Yasmin Levy
'nin Türkiye'de vereceği konserler sosyal medyada büyük tepki çekti. Levy'nin İsrail ordusunu desteklediği gerekçesiyle birçok kullanıcı konserin iptal edilmesini istedi.
Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi
Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi
Artan tepkilerin ardından Levy'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu akşam vereceği konser, Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.
Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser de iptal edilmişti.
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