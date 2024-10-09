Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi katletti

Katil İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi gerçek mermiyle ateş açarak katlettiği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas şehrinin kuzeyinde yer alan Akaba kasabasına sızarak Abdurrauf Racih Hâmid el-Mısri'nin (37) evini kuşatma altına aldı.
İsrail ordusu, daha sonra Akaba kasabasına ek askeri takviye gönderdi.
Kızılay yetkilileri ise ekiplerinin kuşatma altına alınan evde bir kişinin yaralandığı ihbarı aldığını bildirdi.
İsrail güçlerinin gerçek mermiyle ateş açarak yaraladığı kişiyi gözaltına alarak kasabadan çekildiğini aktaran yetkililer, daha sonra güvenlik kaynaklarından yaralı kişinin öldüğü bilgisini aldıklarını ifade etti.
İsrail güçlerinin, Akaba kasabasında kuşatma altına aldıkları bir evi "ENERGA" tanksavar roketiyle vurduğu bildirilmişti.