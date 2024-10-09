Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi katletti

Orta Doğu’yu savaşa sürükleyen İsrail, Lübnan’da 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Hizbullah’a ait olan 5 binden fazla çağrı cihazına siber saldırı düzenledi. Binlerce kişinin yaralandığı 40 kişinin ise hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ABD merkezli Washington Post gazetesi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Saldırı iki yıl önce planlanmış. Hem Hizbullah mensupları hem de Lübnanlı sivillerin ölümüne yol açan patlamalar, Hizbullah’ın güvenlik uygulamalarını sorgulattı. Washington Post, İsrail’in karanlık