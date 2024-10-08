Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

İşgalci İsrail ordusu Gazze'de bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

07:428/10/2024, Salı
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail tankları
İşgalci İsrail tankları

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda 1 askerin öldüğünü, 1 askerin de ağır yaralandığını duyurdu. Lübnan'da da bir İsrail askeri ağır yaralandı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Bislah Tugayı 17. Taburu'ndan çavuş Noam Israel Abdu'nun pazartesi günü Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, başka bir askerin de çatışmalarda ağır yaralandığı bilgisi geçildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen İsrail asker sayısı 730'a yükseldi.

#Gazze
#İsrail
#Lübnan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kötüye yorumlanan rüyalar hangileri? Uyarıcı haber verici rüya tabirleri