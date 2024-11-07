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Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti

13:407/11/2024, Perşembe
AA
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Katil İsrail saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in 34 gündür saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Beled beldesindeki bir ev hedef alındı.

Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Cibaliya Beled çarşısının girişine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının batısında toplanan sivil Filistinliler hedef alındı.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Güneydeki Refah kentinde de İsrail ordusunun sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

#gazze
#israil
#Nusayrat

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