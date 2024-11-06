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Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir ev ve okulu bombalaması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir ev ve okulu bombalaması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti

14:446/11/2024, Çarşamba
AA
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İşgalci İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.
İşgalci İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki ilk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail'in Beyt Lahiya kentinde bir evi bombalaması sonucu 5 kişi öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca Cibaliya kentinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı Halime es-Sadiye okulunu da bombaladı. Okuldaki bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Gazze Şeridi
#Filistin
#İsrail
#Gazze

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