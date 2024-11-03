İsrail Gazze Şeridi'ne gece boyunca saldırdı: 17 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına gece boyu düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi çok sayıda kişi yaralandı.





Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile Beyt Lahiya kentlerinde üç evi bombaladı.





Her iki saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.





İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nın Nezle bölgesinde düzenlediği saldırıda da 2 kişi öldü. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.





İsrail güçlerinin ayrıca güneydeki Refah kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.





Filistinlilere ait onlarca ev havaya uçuruldu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait topçular, İHA ve makineli tüfekler eşliğinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gece boyu saldırılarını aralıksız sürdürdü.





İsrail askerleri tarafından kuzeydeki Filistinlilere ait onlarca ev de patlayıcı yerleştirilerek havaya uçuruldu. Söz konusu bölgelerin birçok noktasından gece boyu dumanlar yükseldi.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli hayatını kaybetti, 102 bin 19 kişi yaralandı.





Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.











