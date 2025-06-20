Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti

14:5620/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Cenazeler Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.
Cenazeler Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında aralarında insani yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu en az 41 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, insani yardım almak ümidiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şüheda Kavşağı yakınında bekleyen Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, söz konusu saldırıda ölen 23 kişinin cenazeleriyle onlarca yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti.

Filistin Kızılayından alınan bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evin İsrail uçakları tarafından hedef alınması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi çevresindeki sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kentin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde İHA ile gerçekleştirilen bir başka saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus kentindeki Sunniyye Camisi yakınlarında toplanan sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyindeki sanayi bölgesi yakınlarında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu da 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.


#Filistin Kızılayı
#İsrail
#Gazze
#Avde Hastanesi
#Deyr el-Belah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2025 MSÜ sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman belli olacak?