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İsrail insani yardım bekleyen sivillere ateş açtı: 34 Filistinli katledildi

İsrail insani yardım bekleyen sivillere ateş açtı: 34 Filistinli katledildi

09:1420/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
AA
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Gazze Şeridi.
Gazze Şeridi.

İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, insani yardım almak ümidiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şüheda Kavşağı yakınında bekleyen Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısına uğradı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, söz konusu saldırıda ölen 23 kişinin cenazeleriyle onlarca yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti.

Filistin Kızılayından alınan bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir evin İsrail uçakları tarafından hedef alınması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.



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