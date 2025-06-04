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Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 97 kişi daha hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 97 kişi daha hayatını kaybetti

14:134/06/2025, Çarşamba
AA
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İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 300 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 300 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 97 artarak 54 bin 607'ye yükseldi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 54 bin 607'ye çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 97 ölü ve 440 yaralının getirildiği kaydedildi.
Hayatını kaybedenler arasında enkaz altından çıkarılan 2 kişinin de olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 300 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 607'ye yaralıların sayısının da 125 bin 341'e yükseldiği bildirildi.



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