Katil İsrail'in gece Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

15:4824/04/2026, Cuma
AA
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Tulin beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 17 Nisan'dan bu yana İsrail saldırılarında biri gazeteci, 10'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, ateşkese rağmen gece Lübnan'ın güneyindeki Tulin, Hırbıt Silm ve Mecdel Zun beldelerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Tulin'deki saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan Lübnan makamlarından yapılan açıklamalara göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 17 Nisan'dan bu yana İsrail saldırılarında 1'i gazeteci, 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.



TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ: İstanbul TOKİ kura çekilişi saat kaçta, ne zaman yayınlanacak, nasıl ve nereden izlenir?