Katliam bu toplantıdan sonra başladı

Ortadoğu’da demokrasinin ve bağımsız yönetimlerin gelişmesine, askeri darbeleri ve otokratik yönetimleri destekleyerek engel olan ve bölgeyi dış müdahalelere açık hale getiren Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yönetimleri, Sudan’da da Mısır’da uyguladıkları formülü denemeye hazırlanıyor. Son olarak BAE ve Suudi Arabistan’dan üst düzey bir heyetin geçtiğimiz Cuma günü Sudan’ın başkenti Hartum’a gizli bir ziyarette bulunduğu iddia edildi. Londra merkezli el-Kuds el-Arabi’nin haberine göre, gizli ziyareti gerçekleştiren heyetin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kardeşi, Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, BAE’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in tetikçisi Filistin asıllı Muhammed Dahlan’dan oluştuğu belirtildi. Ziyareti gerçekleştiren heyeti oluşturan isimlerin Türkiye karşıtı politikaların da temsilcisi olması dikkat çekti.

Enver Gargaş

ABU DABİ ÜZERİNDEN GEÇTİLER

Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleşen ziyarette üç ismin Hartum havaalanında, geçen hafta muhaliflere yönelik kanlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Hızlı Müdahale Kuvvetleri’nin komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu’nun karşıladığı ortaya çıktı. Heyetin, Abu Dabi üzerinden Hartum’a geçtiği belirtildi.

BİRKAÇ SAAT SÜRDÜ

Halid bin Selman

Heyetin ziyaretinin, Sudan’da arabuluculuğa soyunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in aynı gün gerçekleşen ziyaretinden birkaç saat öncesinde yapıldığı belirtildi. Halid bin Selman, Gargaş ve Dahlan’ın, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüştükten hemen sonra ise ülkeden ayrıldığı açıklandı. Heyet birkaç saat süren gizli ziyaretin ardından Suudi Arabistan’a geçti.

REKLAM

GÖZALTILAR BAŞLADI

Muhammed Dahlan

Suud-BAE heyetinin ziyaretinin hemen ardından, darbe yönetimine karşı sivil itaatsizlik çağrısında bulunan muhalefet liderlerine yönelik gözaltı ve tutuklama furyasının başlaması dikkat çekti. Daha önce geçen hafta muhalefeti hedef alan ve yüzden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan askeri müdahalenin de Abu Dabi, Riyad ve Kahire’nin onayıyla gerçekleştiği belirtilmişti.

MUHALİF YAZARDAN İSYAN

Sudan’daki gelişmelere ilişkin paylaşımlarda bulunan Suudi muhalif yazar Fuad İbrahim de kendi twitter sayfasında, “Siyaset öyle bir zillete düşmüş ki, Halid bin Selman gibi bir çocuk, köklü bir milletin, hatta Arapların en bilinçli milletinin kaderini belirliyor” sözleriyle BAE ve Suud’un kaos politikalarına adeta isyan etti.

Kaosa davetiye çıkarıyorlar

Londra’da basına açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı bölgede uyguladıkları politikalar nedeniyle kaos oluşturmakla suçladı. El Sani, her iki Körfez ülkesinin, bölgede sözde istikrar sağlamak adına, otoriter yönetimleri ve askeri müdahaleleri destekleyerek daha fazla çatışmaya, terörizme ve kaosa sebep olduklarını belirtti. Katar Dışişleri Bakanı, iki ülkenin, tüm Arap coğrafyası ile Afrika’da, Libya ve Mısır’da uyguladıkları politikalarla kaosa davetiye çıkardıklarını savundu.