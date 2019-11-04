Dünya Kaybedecek zaman yok
BARIŞ PINARI HAREKATI

Kaybedecek zaman yok

Fırat’ın batısı ve doğusunda terör koridoru kurma hayali darbe alan ABD şimdi PKK’lı teröristlerle Suriye’nin Irak sınırında devriyeye başladı. Bu gelişme Ankara ile Bağdat arasında çalışmaları uzun süredir devam eden Ovaköy Sınır Kapısı’nı da tehlikeye atıyor. Bu nedenle iki ülkenin bürokrasiyi hızlandırıp kapıyı açması gerekiyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ovaköy sınır kapısı
Ovaköy sınır kapısı

ABD, Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı günlerde çektiği askerlerini bölgedeki üslerine yeniden taşıyor. Rakka-Deyrizor hattındaki hareketliliğin Türkiye sınırına dek uzanması, üstelik Irak-Suriye sınırında yoğunlaşması dikkat çekiyor. Suriye kuzeydoğusundaki Haseke bölgesiyle Irak’ın Sincar’ı arasında PKK için güvenli bir alan oluşturmaya çalışan Pentagon, bunun yanında buradaki Semelka ve Yarubiye sınır kapılarını da terör örgütüne ikmaller için kontrolü altında tutmak istiyor. Bölgeye ‘petrol’ bahanesiyle yeniden yerleşen Washington’un işgal hamleleri, Ankara-Bağdat arasında uzun süredir çalışmaları süren Ovaköy projesinin önemini daha da artırdı. Habur’un ardından Irak’a açılacak ikinci sınır kapısı Ovaköy, Tel Afer ve Musul üzerinden Bağdat’a ulaşarak, bölgedeki işgalcilerin yeni koridor planına en sert darbeyi indirebilir.

Bölge haritası

SINIRIN ÖTESİNİ ERBİL KONTROL EDİYOR

ABD’nin bölgedeki son hamleleriyle birlikte iyice stratejik hale gelen Ovaköy Sınır Kapısı bir an önce açılmayı bekliyor. Irak’la ticaretinin tümünü Erbil yönetiminin kontrolündeki Habur güzergahından yapan Türkiye, Bağdat’la doğrudan bağlantı için ikinci kapı Ovaköy’ü hayata geçirmek zorunda. İki ülke arasında bu yönde başlayan temaslar yoğun şekilde sürse de, Irak sokaklarında süren kaos ve yönetimde istikrarsızlık, stratejik projenin uygulanmasını zorlaştırıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Sınır Kapıları Komisyonu Başkanı Kazım Ekabi ile görüşmüş ve konuya ilişkin “Bağdat ve Erbil arasında anlayış birliği oluşması gerektiği anlaşılıyor” bilgisini vermişti. Bu mesaj, Ovaköy karşısındaki Fişabur’u kontrol eden Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) proje için henüz ikna edilemediği anlamına geliyor.

İşgalci döndü
DÜNYA
İşgalci döndü

KRİTİK KONU GÜVENLİK

Türkiye, gerekli etüt çalışmalarını tamamladığı kapının ve ticaret yolunun yapılması konusunda gereken alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt ediyor. Ovaköy Sınır Kapısı projesi için kritik konu ise güvenlik. Halen bölge sadece teröristler için değil kaçakçılar için de bir geçiş noktası konumunda. Kapı açıldıktan sonra ticaret yolunun kontrolü ve güvenliğinin, Irak’taki üs bölgelerinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birlikleri tarafından ve gerektiğinde Irak birlikleriyle koordineli bir şekilde sağlanması planlanıyor.

ABD için kabus gibi

  • Türkiye-Suriye-Irak üçgenindeki kritik bölge, teröristler için serbest dolaşım alanına dönüşmüş durumda. Haseke-Karaçok-Sincar güzergahında kontrolün Türkiye’ye geçmesi ve sonrasında Irak’la doğrudan ticareti başlatacak Ovaköy hattının açılması, bölgedeki ‘yabancılar’ ABD, İngiltere ve İsrail için kâbus anlamı taşıyor. ABD, Ovaköy’ün gündeme geldiği ilk günden buyana projenin gerçekleşmemesi ya da sürecin uzaması için elinden geleni yapıyor. Irak kuzeybatısında ikinci Kandil yapılmak istenen Sincar ile Suriye’nin Haseke bölgesi arası Pentagon için oldukça kritik. Burada Ovaköy hattıyla sağlanacak istikrar ve güvenlik, Washington’un terör örgütüne yönelik nakil hatlarına darbe vuracak. Bu yüzden Ovaköy- Musul-Bağdat hattının açılmaması için Irak hükümetine her türlü baskının yapılabileceği belirtiliyor. Böyle bir ortamda Türkiye’nin proaktif hareket ederek Ovaköy’ü, -gerekirse sözkonusu bölgede askeri tedbirlerle- bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor.

ABD'den yeni terör koridoru
DÜNYA
ABD'den yeni terör koridoru
Kaybedecek zaman yok

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