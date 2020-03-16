Dünya Kerkükte koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Şehre giriş-çıkışlar kapatıldı
KORONAVİRÜS

Kerkük'te koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Şehre giriş-çıkışlar kapatıldı

Irak’ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasağın yanı sıra kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları yapılmıştı.
Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları yapılmıştı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanacağı ve yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.

Bu yasağın yanı sıra kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.

Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının da 124 olduğu açıklanmıştı.

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