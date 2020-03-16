Kerkük'te koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Şehre giriş-çıkışlar kapatıldı

Ekonomi

Modalife hızlı hizmet ve kalite ile adından söz ettirmeye devam ediyor!

Mobilya sektörünün lider kuruluşlarından Modalife hem dağıtım hem de kurulum aşamasında müşteri memnuniyetini ön plana çıkarıyor. Modalife kaliteyi ucuzlukla birleştirip önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Her zaman modayı yakından takip eden tasarımları ve mobilyacılık sektörüne farklı bir yaklaşım getiren Modalife, 27 farklı sektörde 54 firmanın katıldığı ve 5'incisi düzenlenen Şikayetvar A.C.E Awards 2019 Ödül Töreni'nde, "Mobilya" kategorisinde birinci seçilerek Diamond ödülü ile başarısını taçlandırdı.