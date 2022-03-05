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Kiev'de Rusya'ya karşı savaşan Çeçenler: İntikam için savaşacağız

Ukrayna’da Ruslara karşı savaşanlar arasında Çeçenler de bulunuyor. Yeni Şafak, kendilerine “Şeyh Mansur Taburu” adını veren grubun lideri Müslim Çeberlov’a ulaştı. Çeberlov neden Kiev’de oldukları sorusuna, “Putin’den intikam almak için geldik. Asker sayımızı veremem ancak ilk başladığımızdan 2-3 kat fazlayız. Sayımız her gün artıyor. Avrupa’dan, Polonya üzerinden gelen Çeçenler var” cevabını verdi. Çeberlov, Rusya saflarında savaşan Ramazan Kadirov’un askerlerini ise Çeçen olarak görmediklerini söyledi.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Kievde Rusyaya karşı savaşan Çeçenler: İntikam için savaşacağız
Şeyh Mansur Taburu’na bağlı Çeçenler, Mariupol’den Kiev’e geldi.

Ukrayna’da Ruslara karşı savaşmak Çeçenler tarafından kurulan Şeyh Mansur Taburu’nun komutanı Müslim Çeberlov Yeni Şafak’a konuştu. Ukrayna’daki savaşı Çeçenistan’da yaşanan savaşın devamı olarak gördüklerini ifade eden Çeberlov, Kiev savunması için Ukrayna Devleti tarafından çağrıldıklarını ifade etti.

Rus ordusu ile birlikte hareket eden Ramazan Kadirov’u Çeçen olarak görmedikleri ifade eden Çeberlov, “Onlar da Rus ve bizim düşmanımız” dedi.

SAVAŞA DAHİL OLDUK

  • İşte Çeberlov’un açıklamalarından satır başları: 2014’te Kırım’ın ilhak edilmesiyle başlayan savaşa katılmak için Mariupol’e geldik. Burada Cahar Dudayev ve Şeyh Mansur taburunu kurduk. 2015’te barış görüşmelerinin başlamasıyla pasif duruma geçmiştik. Savaşan başlamasıyla çatışmalara dahil olduk

Tabur komutanı Müslim Çeberlov, Avrupa’daki Çeçenlerin, Polonya nüzerinden gelerek taburankatıldığını söyledi.
Tabur komutanı Müslim Çeberlov, Avrupa’daki Çeçenlerin, Polonya nüzerinden gelerek taburankatıldığını söyledi.

MARİUPOL’DEN KİEV’E

İki çeçen savaşında dört liderimiz ve binlerce insanımız şehit oldu. Putin rejiminden intikam almak için buraya geldik. Daha önce Mariupol şehrindeydik. Bu son çatışmalarla birlikte Ukrayna yönetimi bizden Kiev’e gelmemizi istedi. Şu an Kiev’deyiz. Ukrayna yönetimi ile ilişkilerimiz iyi. Asker sayımızı veremem ancak ilk başladığımızdan 2-3 kat fazlayız. Sayımız her gün artıyor. Avrupa’dan, Polonya üzerinden gelen Çeçenler var.

CAHAR DUDAYEV SÖYLEMİŞTİ

  • Amacımız Rusya’dan intikam almak. Ukrayna düşerse Rusya’nın yakın çevresindeki ülkeler egemenliklerini kaybedecekler. Çünkü 1994-95 yıllarında Cahar Dudayev bir kaç kere bu konuda uyarmıştı. Rusya’nın Çeçenistan’la kalmayacağını, Gürcistan, Kırım ve Ukrayna’nın da Rusya’nın işgale uğrayacağını söylemişti.

RUSYA KOLAY OLACAK ZANNETTİ

Rusya Ukrayna ordusunun 2014 yılındaki gibi hazırlıksız olduğunu, ordunun teslim olacağını düşünüyordu. Ukrayna büyük bir karşılık verince Ruslar afalladı. Birçok Rus askeri rehin düşüyor. Aynı şekilde askeri teçhizatlarını bırakıp kaçıyor. Savaşta SİHA’ların etkisi de çok büyük.”

Ramazan Kadirov, her fırsatta Putin’e olan bağlılığını dile getiriyor.
Ramazan Kadirov, her fırsatta Putin’e olan bağlılığını dile getiriyor.

Kadirov Çeçen değil Rus

  • Putin’in desteklediği Kadirov’u Çeçen olarak görmediğini söyleyen Müslim Çeberlov, “Kadirov Rusya’nın en sadık askeri olduğunu dile getiriyor. Onu Rus olarak görüyoruz. Dolayısıyla onlar da bizim düşmanımız. Burada yaptığımız tüm operasyonları Ukrayna yönetimi ile istişare ile düzenliyoruz. Hiçbir şekilde Ukrayna’dan para filan almıyoruz” diye konuştu.
Kiev çembere alınmadı

Bölgedeki son askeri hareketliliği de aktan Çeberlov, başkent Kiev’in Rus askerleri tarafından çembere alındığı haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Büyük çatışmaların devam ettiğine dikkat çeken Çeberlov, “Kiev’in çembere alındığına yönelik haberler kesinlikle yalan. Ruslar sadece Belarus tarafından gelen yola asker yığıyor. Şu anda en büyük çatışmalar orada devam ediyor. Diğer yollar açık. Ukrayna yönetimi direnmeye devam ederse Rusya’nın Kiev’i alması mümkün değil. Eğer Ukraynalılar burayı bırakıp çıkarsa Ruslar o zaman Kiev’i alabilir” diye konuştu.

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