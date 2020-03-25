Dünya Kızılaydan 300 sahra hastanesi Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve maddi destek sağlanacak
KORONAVİRÜS

Kızılay’dan 300 sahra hastanesi: Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve maddi destek sağlanacak

 Kızılay, virüs salgınına karşı krizden en çok etkilenmesi beklenen kesimi desteklemek amacıyla 150 bin aileye gıda yardımı yapacak, 75 bin aileye de 400’er lira maddi destekte bulunacak. Sağlık Bakanlığı’na 150 şişme çadır hastanesi teslim eden Kızılay, 300 adet sahra hastanesi için ise gün sayıyor.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türkiye Kızılayı, karantina yurtlarındaki yemek dağıtımlarının ve kan bağışı çalışmalarının yanı sıra, yaşanan krizden en çok etkilenmesi beklenen aileleri desteklemek amacıyla eylem planı hazırladı. 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da şubeleri ve gönüllüleri eliyle karşılayan Kızılay, ‘Vefa Sosyal Destek Gruplarına’ da destek sağlıyor.

150 ÇADIR HASTANESİ TESLİM EDİLDİ

Kızılay koruyucu hekimlik hizmetleri ile toplumu yeni koronavirus salgınına karşı bilinçlendirme eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. İstanbul ve Ankara Ulusal Kan Bankası Referans Laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesini de Sağlık Bakanlığının hizmetine sunan Kızılay, olası ihtiyaç için Sağlık Bakanlığına 150 şişme çadır hastanesi teslim etti. Kızılay illerdeki hastanelerin muhtemel ihtiyaçları için ilave 300 adet sahra hastanesini de fabrikalarında 24 saat esasına göre imalata devam ediyor.

150 BİN AİLEYE GIDA

Kızılay, olağanüstü dönemler için depolarında hazır bulundurduğu gıda paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. Kızılay ayrıca, içerisinde şampuan, kolonya, el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, arap sabunu, bulaşık süngeri, tuvalet kağıdı gibi malzemeler bulunan 100 bin hijyen kolisi hazırladı. Setler, bu tür malzemelere ulaşmada sıkıntı çeken toplum kesimleri gözetilerek dağıtılacak.

75 BİN AİLEYE SOSYAL YARDIM

  • Karantina yurtlarında kalanlara verilen yemek desteğinin yanında şehirlerdeki ihtiyaç sahiplerine de sıcak yemek desteği vermeye karar veren Kızılay, aşevlerinin kapasitesini de arttırdı. Kurban paylarından hazırlanan 1 Milyon kutu kavurma konservesi de yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kızılay ayrıca geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye 400 TL nakit sosyal destek ödeme karı aldı.

Türk Kızılayı’dan kan bağışı çağrısı: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı durma noktasında
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