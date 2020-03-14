KKTC'de koronavirüs nedeniyle cuma namazı ikinci bir emre kadar kılınmayacak

KKTC'de ikinci bir emre kadar Cuma namazı kılınmayacak.

Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ibadet yerlerinde virüs tehlikesine karşı daha önce alınan tedbirlere ilave kararlar duyuruldu. Bakanlar Kurulu'nun cuma gecesi aldığı karara istinaden yapılan açıklamada, 14 Mart-1 Nisan'da dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması, belirli birimler dışında tüm devlet memurlarının belirtilen tarihler arasında idari izinli olması kararının alındığı hatırlatıldı.

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Açıklamada, Din İşleri Başkanlığınca 14 Mart-1 Nisan'da alınan yeni tedbirler arasında şunlar yer alıyor:

"Camilerimiz, dışarıda olmak zorunda olan cemaatimizin bireysel ibadeti için açık olmakla birlikte, görevlilerimiz karar gereği idari izinli olacak. Ezanlarımız, merkezi ezan sistemimizden nöbetçi görevlilerimizce kesintisiz okunmaya devam edecek. Cemaatimizin de belirtilen zaman zarfında, ibadetlerini evlerinde yapmaları kuvvetle tavsiye edilmeye devam edilecek. Bu tarihler arasında camilerimizde, cuma namazı dahil, toplu ibadetler ikinci bir karara kadar eda edilemeyecek.

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Cenaze gibi zorunlu durumlarda, görevlilerimiz azami tedbir alarak görevlerini ifa etmelidir. Enfekte olmuş cenazelerin namaz ve defin işlemleri, Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Başkanlığı gibi sağlık ve afet durumunda yetkili ve yetkin kurumların belirlediği kurallara uygun çerçevede, bu birimlerle tam iş birliğiyle gerçekleştirilecektir."

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