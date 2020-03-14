Dünya KKTCde koronavirüs nedeniyle cuma namazı ikinci bir emre kadar kılınmayacak
KORONAVİRÜS

KKTC'de koronavirüs nedeniyle cuma namazı ikinci bir emre kadar kılınmayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, toplu ibadetlerin ikinci bir emre kadar eda edilmeyeceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
KKTC'de ikinci bir emre kadar Cuma namazı kılınmayacak.
KKTC'de ikinci bir emre kadar Cuma namazı kılınmayacak.

Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ibadet yerlerinde virüs tehlikesine karşı daha önce alınan tedbirlere ilave kararlar duyuruldu. Bakanlar Kurulu'nun cuma gecesi aldığı karara istinaden yapılan açıklamada, 14 Mart-1 Nisan'da dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması, belirli birimler dışında tüm devlet memurlarının belirtilen tarihler arasında idari izinli olması kararının alındığı hatırlatıldı.

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Açıklamada, Din İşleri Başkanlığınca 14 Mart-1 Nisan'da alınan yeni tedbirler arasında şunlar yer alıyor:

  • "Camilerimiz, dışarıda olmak zorunda olan cemaatimizin bireysel ibadeti için açık olmakla birlikte, görevlilerimiz karar gereği idari izinli olacak. Ezanlarımız, merkezi ezan sistemimizden nöbetçi görevlilerimizce kesintisiz okunmaya devam edecek. Cemaatimizin de belirtilen zaman zarfında, ibadetlerini evlerinde yapmaları kuvvetle tavsiye edilmeye devam edilecek. Bu tarihler arasında camilerimizde, cuma namazı dahil, toplu ibadetler ikinci bir karara kadar eda edilemeyecek.

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Cenaze gibi zorunlu durumlarda, görevlilerimiz azami tedbir alarak görevlerini ifa etmelidir. Enfekte olmuş cenazelerin namaz ve defin işlemleri, Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Başkanlığı gibi sağlık ve afet durumunda yetkili ve yetkin kurumların belirlediği kurallara uygun çerçevede, bu birimlerle tam iş birliğiyle gerçekleştirilecektir."

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  • Din İşleri Başkanlığı daha önce de virüse karşı camilerin dezenfektesi, görevlilerin bilinçlendirilmesi, risk grubunda olanlar başta olmak üzere, herhangi bir enfeksiyon hastalığı bulunan Müslümanların ibadetlerini evde yapması çağrısı gibi kararlar almıştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sona erdi. Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin masaya yatırıldığı ve 5 saat süren toplantıda Türkiye'de eğitime ara verilmesi kararı çıktı. İlk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil edilecek. 24 Mart'tan sonra uzaktan eğitime geçilecek. Üniversiteler de 16 Mart itibari ile 3 hafta tatil edildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan kararla ara tatilin bir hafta öne alındığını kaydederek, "23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edileceğini bildiren Kalın, "Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak" dedi. Kalın, spor müsabakaların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını da duyurdu.
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