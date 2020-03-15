Dünya KKTCde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6ya çıktı
KORONAVİRÜS

KKTC’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6’ya çıktı

KKTC’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6’ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

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Vakalar arasında 2 KKTC vatandaşı var

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3’üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de koronavirüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı

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