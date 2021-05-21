Dünya Kod adı Araplara ölüm
ORTADOĞU

Kod adı: Araplara ölüm

İsrail’de fanatik Yahudi terör yapılarının sosyal medyada gizli gruplar üzerinden örgütlendiği öğrenildi. ‘Araplara Ölüm’, ‘Savaş Grubu’, ‘Sivil Ordu” gibi kod adlarıyla kurulan terör gruplarında, Arapları hedef alan silahlı saldırı, fişleme, linç, yağma ve kundaklama organizasyonları yapılıyor. Terör gruplarına ancak kimlik doğrulama ile üye olunabiliyor.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Kod adı: Araplara ölüm
Geçen hafta silahlı Yahudi yerleşimcilerin, ordu korumasında, İsrail’de Arap- Yahudi nüfusun karışık yaşadığı Lid şehrine girdiği görüntülenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu döneminde güçlenen Fanatik Yahudi terör gruplarının, başta Telegram olmak üzer WhatsApp ve Facebook gibi sosyal medya ve haberleşme platformlarında gizli gruplar kurduğu ve İsrail şehirlerinde yaşayan Filistinlileri, işyerlerini ve camileri hedef alacak saldırıları organize ettikleri ortaya çıktı. İngiliz SkyNews’un haberine göre Fanatik Yahudiler tarafından kurulan gizli çevrimiçi gruplara üye olmak isteyenler, gerçek kimliklerini kanıtlamak zorunda. Bu talebin gerekçesi ise, “Polisin, Arapların ve gazetecilerin” takip etmesine engel olmak diye belirtiliyor. sosyal medya üzerinden kurulan gruplar, 1948 öncesi Filistin topraklarında faaliyet gösteren Yahudi terör örgütlerinin geri dönüşü olarak değerlendirildi.

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TEK GRUPTA 6 BİN ÜYE

  • Habere göre, İsrailli gruplara ait olduğu tespit edilen ‘Savaş grubu’ ve ‘Araplara ölüm’ gibi gruplar Telegram tarafından tespit edilip kapatıldığı belirtiliyor. Geçen hafta ülkenin Bat-Yam bölgesinde bir Filistinli’nin aracından çıkarılarak linç edilmesinin de söz konusu gruplarda planlandığı belirlendi. Aşırı sağcıların yer aldığı gruplardan biri olan ‘Sivil Ordu’ isimli Telegram grubunun da, kapatılmadan önce 6 bin üyeye ulaştığı tespit edilmişti. Bu grubun Telegram’da yeniden organize olduğu ve şimdiden 400 kişilik bir yapıyla faaliyet gösterdiği belirlendi.

FİŞLEME VE KUNDAKLAMA

Gruplarda yer alan fanatik teröristler, kullanıcı adı olarak ‘Araplara ölüm’ ve ‘Öldürülen her Arap bizim için bayramdır’ gibi isimleri seçiyor. Söz konusu gruplarda yer alan kullanıcılardan biri, öldürülen bir Filistinlinin cansız bedenini grupta paylaşırken, gruplarda Araplara ait dükkanlar fişlendiği ve ‘camileri yakma’ çağrılarında bulunulduğu belirlendi.

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SİLAHLARINIZLA GELİN ÇAĞRISI

  • Telegram’la birlikte Facebook ve WhatsApp üzerinden de örgütlenen bazı grupların, aşırı sağcı ‘Otzma Yehudit’ (Yahudi Gücü) partisiyle ilişkili olduğu görülüyor. Hem İbranice, hem de İngilizce paylaşımların yapıldığı grupta, İsrailliler için silah taşımanın ‘yasal olduğu’ belirtiliyor. Gruplarda, silahı olan Yahudiler çatışma bölgelerine çağırılırken, Lid’da yaşayıp silahı olan herkesin en kısa sürede “Yahudi hayatlarının kurtarılmasına yardım etmek üzere gelmeleri” yönünde mesajlar paylaşılıyor. Sky News’in tespit edip Facebook’a bildirdiği bazı gruplar ise kapatıldı.

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4 AŞAMALI ÜYELİK

Öte yandan, şiddet eylemlerinde İsrail’in Beitar Jerusalem takımının ‘La Familia-Araplara ölüm’ adlı ırkçı taraftar grubunun da aktif bir şekilde yer aldığı tespit edildi ve Telegram grupları kapatıldı. Geçen hafta İsrailli bir gazeteci, ekibinin Lid şehrinde La Familia tarafından fiziksel saldırıya uğradığını açıklamıştı. La Familia bağlantılı çoğu gruba yönetici izniyle girilebiliyor. Bir diğer gizli gruba ise 4 adımlı bir eylemler sistemi ile alındığı öğrenildi ve üyelerden, saati ve yeri kanıtlayacak şekilde fotoğraf yüklemeleri ve İbranice dilinde İsrail’i desteklediklerini anlatan bir video ile mektup göndermeleri istendi.

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