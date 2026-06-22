Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Kolombiya'da seçim krizi: Petro sandık sonuçlarının araştırılmasını istedi

Kolombiya'da seçim krizi: Petro sandık sonuçlarının araştırılmasını istedi

23:3122/06/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçim sonuçlarının araştırılmasını istedi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, seçim sonuçlarının araştırılmasını istedi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın solcu aday Ivan Cepeda karşısında az farkla kazandığı seçimin ardından sandıkların incelenmesini talep etti. Sunucu IP adreslerindeki değişikliklere ve binlerce masadaki düzensizliklere dikkat çeken Petro, resmi sayım netleşene kadar kimsenin zafer ilan edemeyeceğini vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, cumhurbaşkanı seçimini sağcı Abelardo de la Espriella'nın az farkla kazanmasının ardından sandık sonuçlarının araştırılmasını talep etti.

Petro, ABD merkezli X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, tüm demokrat avukatları, ülke genelindeki resmi sayım sonuçlarını takip etmeye çağırdı.

İktidar partisinin solcu adayı Ivan Cepeda'nın, sağcı Espriella'ya karşı yüzde 0,3'le kaybettiğini hatırlatan Petro, "33 binden fazla masaya halihazırda itiraz edilmiş durumda. ABD'deki masalara ve ön sayım ile resmi sayım bilgisayar sistemine hizmet veren sunucuların IP adresi değişikliğinden etkilenen tüm masalara itiraz edilmelidir." ifadesini kullandı.

Petro, "ulusal uzlaşı" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bugün çatışma bekleyen faşist gruplar var, onlara istediklerini vermeyelim; öldürmek için şiddeti başlatmak istiyorlar. Biz, uzun soluklu bir projeyiz ve bazen halkın diğer kesiminin kendi yaşamlarında anlık yanılgılarını bizzat tecrübe etmesini beklemek gerekir. Abelardo’nun kampanya sürecinde ortaya koyduğu şeyler tamamen yanlıştır ve tüm Kolombiya’ya zarar verecektir. Eğer resmi sayımların ardından Abelardo gerçekten yeni cumhurbaşkanı olursa, elde edilen ve yürürlükteki reformları geri götürerek büyük bir hata yapacaktır."

Resmi sonuçların gerçeği ortaya çıkaracağını vurgulayan Petro,
"Cepeda, benim aldığım oy oranının üzerine çıktı. Dolayısıyla sosyal adalet projesi, 1 milyondan fazla yeni insanı kendine çekti. Hükümetimin, ülke için bıraktığı bilanço, gerçekten insan odaklı düşünülmüş bir değişimdir. Kolombiya’nın iç kesimlerinde projemize karşı oy kullanan tüm insanlar, projemizden ekonomik ve sosyal olarak faydalanmışlardır."
açıklamasında bulundu.

Espriella, oyların yüzde 49,66'sını, Cepeda yüzde 48,70'ini aldı

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,99'u açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella, oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70'ini aldı.

Petro, sonuçları tanımamıştı

Cumhurbaşkanı Petro ise sosyal medyadaki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben, yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır."



#Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
#Kolombiya
#sağcı Abelardo de la Espriella
#SEÇİM SONUÇLARI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026-2027 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ BELLİ OLDU: Kolej ve özel lise ücretleri ne kadar? İşte yemek ve servisle birlikte yabancı okulların fiyatları