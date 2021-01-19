Kongreyi basmaya özel jetiyle giden emlakçı Ryan: Pişman değilim

ABD'de 6 Ocak kongre baskını gündemdeki yerini koruyor. ABD Kongresi'ni basan grupta yer alan ve baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Tekaslı emlakçı Jenna Ryan NBC News'e konuştu. Ryan, 6 Ocak'taki baskınla ilgili hiçbir pişmanlık duymadığını belirterek, "Orada olduğum için memnunum. Çünkü tarihe tanıklık ettim. Bir daha bunu yapma fırsatım olmayacak" diye konuştu.

DÜNYA Joe Biden'ın yemin töreni öncesi Meclis'e konuşlandırılan askerlerin silahı var şarjörü yok



"Oyları çalmalarını engellemek için bu yolu kullandık"



Özel jetine atlayıp Washington'a oyların tescili için toplanan Kongre'yi işgale 'Trump'la dayanışma için gittiğini' ifade eden Ryan, "Başkan Trump 6 Ocak'ta Washington DC'de olmamızı istedi. Oyları çalmalarını engellemek için bu yolu kullandık" ifadelerini kullandı. Rahat tavırlarıyla tepki çeken Ryan, basmak kelimesinin manasını da sorguladı. "Mutfağı da 'basabilirsiniz.' Bir yerip basıp 'Yeter artık' diyebilirsiniz. İnsan öldürmek için bir yeri basıyor değilim. 'Ya yaşam ya ölüm' derken biri beni öldürse bile inandığım gerçeğin arkasında duracağım demek istedim" diye konuştu.

REKLAM

OYNAT 00:20 FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Özel jetle paylaşımı tepki toplamıştı

Trump’a destek olmak için Teksas’tan özel jetiyle Washington’a gelen ünlü emlakçı Jenna Ryan idi. Radyoculuk da yapan Ryan’ın, baskına katıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki toplamıştı. Önce lüks ‘baskın yolculuğundan’ fotoğraflarını yayınlayan Ryan, ardından Kongre binasındaki kırık camların önünden kareler paylaşmıştı.

Ryan’ın beş kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin yazdığı “Capitol’de (Amerikan Kongre binası) fırtına estirdik. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi” sözleri ise büyük tepkiye neden olmuştu.

DÜNYA ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin