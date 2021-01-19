Dünya Kongreyi basmaya özel jetiyle giden emlakçı Ryan Pişman değilim
AMERİKA

Kongreyi basmaya özel jetiyle giden emlakçı Ryan: Pişman değilim

ABD Kongresi'ni basan grupta olmasının yanı sıra baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Tekaslı emlakçı Jenna Ryan tepkilerin odağı olmuşu. İlk kez konuşan Ryani kendisini ve destekçisi olduğu ABD Başkanı Donald Trump'ı savunarak, "Trump orada olmamızı istedi, tarihe tanıklık ettim. Pişman değilim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ryan'ı özel jetiyle Kongre binası baskınına gelmesi tepki toplamıştı.
Ryan'ı özel jetiyle Kongre binası baskınına gelmesi tepki toplamıştı.

ABD'de 6 Ocak kongre baskını gündemdeki yerini koruyor. ABD Kongresi'ni basan grupta yer alan ve baskına özel jetiyle gittiği için gündem olan Tekaslı emlakçı Jenna Ryan NBC News'e konuştu. Ryan, 6 Ocak'taki baskınla ilgili hiçbir pişmanlık duymadığını belirterek, "Orada olduğum için memnunum. Çünkü tarihe tanıklık ettim. Bir daha bunu yapma fırsatım olmayacak" diye konuştu.

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"Oyları çalmalarını engellemek için bu yolu kullandık"


Özel jetine atlayıp Washington'a oyların tescili için toplanan Kongre'yi işgale 'Trump'la dayanışma için gittiğini' ifade eden Ryan, "Başkan Trump 6 Ocak'ta Washington DC'de olmamızı istedi. Oyları çalmalarını engellemek için bu yolu kullandık" ifadelerini kullandı. Rahat tavırlarıyla tepki çeken Ryan, basmak kelimesinin manasını da sorguladı. "Mutfağı da 'basabilirsiniz.' Bir yerip basıp 'Yeter artık' diyebilirsiniz. İnsan öldürmek için bir yeri basıyor değilim. 'Ya yaşam ya ölüm' derken biri beni öldürse bile inandığım gerçeğin arkasında duracağım demek istedim" diye konuştu.

FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
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FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor.


Özel jetle paylaşımı tepki toplamıştı

Trump’a destek olmak için Teksas’tan özel jetiyle Washington’a gelen ünlü emlakçı Jenna Ryan idi. Radyoculuk da yapan Ryan’ın, baskına katıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki toplamıştı. Önce lüks ‘baskın yolculuğundan’ fotoğraflarını yayınlayan Ryan, ardından Kongre binasındaki kırık camların önünden kareler paylaşmıştı.

  • Ryan’ın beş kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin yazdığı “Capitol’de (Amerikan Kongre binası) fırtına estirdik. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi” sözleri ise büyük tepkiye neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin
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ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin

Joe Biden'ın yemin töreni için kırmızı alarm: Ulusal Muhafızlar devrede
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Geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olayların ardından, ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren grupların seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni sırasında da Washington'da gösteri düzenleyeceklerini duyurması, kentteki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyelere çıkarılmasına yol açtı.
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Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson, düzenlediği basın toplantısında, Washington DC'deki görevli Ulusal Muhafız sayısını 15 bine çıkarabileceklerini açıkladı.
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Söz konusu Ulusal Muhafızların hangi eyaletlerden geleceğine dair net bir bilgi paylaşmayan Hokanson, ABD Park Polisi, Gizli Servis ve Kongre Polisinin kendilerinden takviye istediğinin altını çizdi.
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Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.
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Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.
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Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.
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Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.
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Joe Biden'ın yemin töreni için kırmızı alarm: Ulusal Muhafızlar devrede
ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta düzenlenecek yemini için Ulusal Muhafızlar, Kongre binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Muhtemel olayları önlemek için başkent Washington'daki Ulusal Muhafız sayısının 15 bine çıkarılabileceği bildirildi.
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