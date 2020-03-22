Koronavirüs bir yere daha sıçradı: Gazze'de ilk vaka tespit edildi

Hayat

Medeniyetimiz gençlerle emin ellerde

Kendini gençliğe adayan Halit Bekiroğlu Söz Kalır adlı kitabıyla gençlere sesleniyor. Gençlerle bir araya gelen ve konferanslar veren Bekiroğlu, onlara bir şeyler verdiğini düşünürken aslından onlardan çok şey öğrendiğini, fikir, heyecan ve muhabbet aldığını aktarıyor.