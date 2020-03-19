Dünya Koronavirüs için 13 yıl önce uyarmışlar Yarasa tüketmek saatli bomba gibi
KORONAVİRÜS

Koronavirüs için 13 yıl önce uyarmışlar: Yarasa tüketmek saatli bomba gibi!

Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılırken, virüsün çıkış noktası ile ilgili tartışmalar devam ediyor. ABD ve Çin arasındaki biyolojik savaşın bir parçası olarak nitelendirilen koronavirüsle ilgili 2007 yılında yayınlanan bir makale tekrar gündeme geldi. Güney Koreli akademisyenler tarafından kalame alınan makalede "Yarasaların barındırdığı geniş çaptaki SARS-CoV vari virüslerle birlikte, egzotik memelilerin Çin'in yöresel mutfağında bir araya gelmesi olası bir salgının patlak vermesi için an meselesidir" ifadeleri dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüsün yarasa kaynaklı olduğu ifade ediliyor.
Koronavirüsün yarasa kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak, kısa süre içerisinde küresel bir salgın haline dönüşen koronavirüsün neyden kaynaklandığına yönelik tartışmalar sürüyor.

Bilindiği üzere koronavirüsün bir hayvandan insana bulaştığı yönünde tahminler yürültüldü. Bu hayvanın yarasa mı yoksa pangolin mi olduğuna yönelik bilimsel bir kanıt henüz bulunamadı.

2007 YILINDA UYARMIŞLAR: SAATLİ BOMBA GİBİ

2007 yılında Güney Koreli iki akademisyen tarafından yayınlanan bir makalede ise yer verilen ifadeler oldukça dikkat çekti.

Yasalar ile egzotik memelilerin Çin mutfağında yoğun olarak kullanıldığına dikkat çeken akademisyenler şu ifadelere yer verdi:

  • "Nalburunlu yarasaların barındırdığı geniş çaptaki SARS-CoV-vâri virüslerle birlikte, egzotik memelilerin Güney Çin'in yöresel mutfağında bir araya gelmesi (olası bir salgının) patlak vermesi için an meselesidir. SARS ve diğer tür yeni tür virüslerin hayvanlardan insanlara bulaşma olasılığı göz ardı edilemez"

HAYVAN PAZARI VİRÜSÜN ÇIKIŞ NOKTASI OLABİLİR

2019-nCoV virüsünün ilk olarak Vuhan'daki Huanan balık pazarında ortaya çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Bazı deniz canlıları Koronavirüs taşıyor olabilseler de, pazarda tavuk, yarasa, tavşan, yılan gibi başka hayvanlar da bulunuyor ve bunlardan birinin virüsün kaynağı olması çok daha mümkün görünüyor. Virüsün kaynaklandığı belirlendiğinde, sorunla baş etmek çok daha kolay olacak.

2003 yılında 800'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan SARS virüsünün yarasalardan yayıldığı düşünülüyordu.

Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
OYNAT 04:40
Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?


Yarın dönmeye dehiç dönmemeye de hazırız

Yarın dönmeye de
hiç dönmemeye de hazırız

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor.
Mehmetçik merhameti - Yunan zulmü

Mehmetçik merhameti - Yunan zulmü

İki kare ile Avrupa vicdanının görmek istemediği insanlık farkı.
Tüm ücretler1 ay kaldırıldı

Tüm ücretler
1 ay kaldırıldı

​Bankalardan koronavirüs salgınına karşı önlem.
Rusya'da ilk ölüm

Rusya'da ilk ölüm

​Koronavirüsten ölümler durdurulamıyor.
Komşuda<br>koronayla mücadele

Komşuda
koronayla mücadele

​15 metrekarelik konteynerde vaka tespit edilmeye çalışılıyor...
Futbola virüs darbesi

Futbola virüs darbesi

Beş büyük ligin toplam kaybı dudak uçuklattı.

Dikkat çeken iddia

Dikkat çeken iddia

Bilim insanları koronavirüs araştırmasını tamamladı.
Peş peşe<br>indirim geliyor

Peş peşe
indirim geliyor

İşte benzin ve motorinde beklenen son indirim.

İtalya: Tokat yedik

İtalya: Tokat yedik

​Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü.
İster müze gez <br>ister konserlere katıl

İster müze gez
ister konserlere katıl

Korona günlerinde evden neler yapılabilir?
Oyunun kurallarını değiştirecek hamle

Oyunun kurallarını değiştirecek hamle

​İngiltere Başbakanı Johnson basın toplantısında duyurdu.
Virüs mağduru<br>işçiye sürpriz destek

Virüs mağduru
işçiye sürpriz destek

Asgari ücretliye aylık bin 752 TL ödeme yapılacak.
Yoğunluktan binilmeyen<br> duraklar bomboş

Yoğunluktan binilmeyen
duraklar bomboş

​İstanbul'da yollar ve toplu taşıma boşaldı.
Virüs tedavisini zorlaştırıyor!

Virüs tedavisini zorlaştırıyor!

​Ağrı kesici ve soğuk algınlığı ilaçlarındaki tehlike.
10 marka<br>üretimi durdurdu

10 marka
üretimi durdurdu

​Koronavirüs salgını otomotiv sektörünü de vurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.