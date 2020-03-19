Koronavirüs için 13 yıl önce uyarmışlar: Yarasa tüketmek saatli bomba gibi!

Koronavirüsün yarasa kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak, kısa süre içerisinde küresel bir salgın haline dönüşen koronavirüsün neyden kaynaklandığına yönelik tartışmalar sürüyor.

Bilindiği üzere koronavirüsün bir hayvandan insana bulaştığı yönünde tahminler yürültüldü. Bu hayvanın yarasa mı yoksa pangolin mi olduğuna yönelik bilimsel bir kanıt henüz bulunamadı.

2007 YILINDA UYARMIŞLAR: SAATLİ BOMBA GİBİ

2007 yılında Güney Koreli iki akademisyen tarafından yayınlanan bir makalede ise yer verilen ifadeler oldukça dikkat çekti.

Yasalar ile egzotik memelilerin Çin mutfağında yoğun olarak kullanıldığına dikkat çeken akademisyenler şu ifadelere yer verdi:

"Nalburunlu yarasaların barındırdığı geniş çaptaki SARS-CoV-vâri virüslerle birlikte, egzotik memelilerin Güney Çin'in yöresel mutfağında bir araya gelmesi (olası bir salgının) patlak vermesi için an meselesidir. SARS ve diğer tür yeni tür virüslerin hayvanlardan insanlara bulaşma olasılığı göz ardı edilemez"

HAYVAN PAZARI VİRÜSÜN ÇIKIŞ NOKTASI OLABİLİR

2019-nCoV virüsünün ilk olarak Vuhan'daki Huanan balık pazarında ortaya çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Bazı deniz canlıları Koronavirüs taşıyor olabilseler de, pazarda tavuk, yarasa, tavşan, yılan gibi başka hayvanlar da bulunuyor ve bunlardan birinin virüsün kaynağı olması çok daha mümkün görünüyor. Virüsün kaynaklandığı belirlendiğinde, sorunla baş etmek çok daha kolay olacak.

2003 yılında 800'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan SARS virüsünün yarasalardan yayıldığı düşünülüyordu.