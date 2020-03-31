Koronavirüs ile ilgili güzel haber: Dünya genelinde 172 bin vaka iyileşti ve taburcu edildi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 801 bin kişiden 172 bini sağlığına kavuştu.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 801 bine ulaştı. Salgın nedeniyle 38 bin 749 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 172 bine çıktı.

Vaka sayısında virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'i geçen ABD'de 164 bin 359 vakadan 5 bin 507'si, Kanada'da da 7 bin 474 kişiden 1114'ü hastalığı yendi.

81 bin 518 vakanın bulunduğu Çin'de ise 76 bin 52 kişi iyileşti.

Güney Kore'de 9 bin 786 vakadan 5 bin 408'i, Japonya'da 1953 vakadan 424'ü, Singapur'da 879 vakadan 228'i sağlığına kavuştu.

Bir süre Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinada tutulan "Diamond Princess" gemisindeki 712 vakadan 603'ü hastalığı atlattı.

FOTOĞRAF 10 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüs salgınından etkilenenler arasında. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre her yıl yapılan Trooping The Colour adlı kutlama bu yıl yapılamayacak. Sarayın yaptığı duyuruda, “Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak. Bir dizi başka seçenekler de gözden geçirilmektedir” ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz hafta Kraliçe’nin geleneksel bahçe partisi ve planlanan ziyaretlerinin de iptal edildiği duyurulmuştu. 21 Nisan 1923 tarihinde dünyaya gelen Kraliçe Elizabeth için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da Trooping the Colour etkinliği düzenleniyor. Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından gerçekleştirilen bir askeri tören sergileniyor. Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü. Kraliçe 2. Elizabeth Kraliçe 2. Elizabeth Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü. Koronavirüs Kraliçe Elizabeth'e doğum günü kutlatmayacak Doksan üç yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in her yıl resmi geçit töreni eşliğinde gerçekleştirilen "Trooping the Colour" adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs salgını gerekçesiyle iptal edildi. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 94'üncü yaş günü kutlaması için alternatifleri gözden geçirdiklerini açıkladı. BiP'te paylaş

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Avrupa'da İtalya ve İspanya'da vaka sayısı yüksek

Avrupa'da Kovid-19'dan en sert darbeyi alan ülkelerden İtalya'da 101 bin 739 vakadan 14 bin 620'si iyileşti.

İtalya'dan sonra en yüksek vaka sayısının bulunduğu İspanya'da da 94 bin 417 hastanın 19 bin 259'u sağlığına kavuştu.

Almanya'da 67 bin 51 vakanın 13 bin 500'ü iyileşirken, Fransa'da 44 bin 550 kişiden 7 bin 927'si Kovid-19'u atlattı.

Nüfus oranına göre vaka sayısı yüksek seyreden İsviçre'de 15 bin 922 vakanın 1823'ü, İngiltere'de 22 bin 141 vakanın 135'i, Belçika'da 12 bin 775 vakanın 1698'i, Hollanda'da 11 bin 750 vakanın 250'si, Türkiye'de 10 bin 827 vakanın 162'si, Avusturya'da 9 bin 851 vakanın 1095'i, Portekiz'de 6 bin 408 vakanın 43'ü, Norveç'te 4 bin 495 vakanın 13'ü, İsveç'te 4 bin 28 vakanın 16'sı Kovid-19'u atlatanlar arasında yer aldı.

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OYNAT 00:48 Hindistan'da tren vagonları karantina odalarına çevrildi Hindistan'da yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Uyguladığı sert yaptırımların yanı sıra tedavi için de ek önlemler kapsamında hükümet, devlet demir yollarına ait trenleri karantina alanı olarak ilan etti. Tren vagonları yeniden elden geçirilerek karantina odaları haline getiriliyor. Her biri 9 yataklı olan vagonlarda birer adet de banyo bulunuyor. BiP'te paylaş

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İran'da iyileşenlerin sayısı 10 bini geçti

Virüsün ilk yayılmaya başladığı dönemde Çin'den sonra en fazla dikkat çeken ülkeler arasında yer alan 44 bin 605 vakaya sahip İran'da ise 14 bin 656 kişi iyileşti.

İsrail'de 4 bin 831 kişinin 163'ü, Suudi Arabistan'da 1453 vakanın 115'i, Katar'da 693 vakanın 51'i, Mısır'da 656 vakanın 150'si, Irak'ta 630 vakanın 152'si sağlığına kavuştu.

Malezya, Endonezya, Pakistan ve Hindistan

2 bin 766 vakanın bulunduğu Malezya'da 537 kişi iyileşirken, 1865 vakalı Pakistan'da 76, 1651 vakalı Tayland'da 342, 1528 vakalı Endonezya'da 81, 1251 vakalı Hindistan'da 102 kişi hastalığı yendi.

DÜNYA Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 800 bini geçti: Özellikle 3 ülkede kontrol edilemiyor

Latin Amerika ve Afrika

İlk etapta vaka sayılarının düşük seyrettiği Latin ve Orta Amerika ülkeleri ile Afrika kıtasında iyileşme oranları şu şekilde gerçekleşti:

Brezilya'da 4 bin 661 vakanın 127'si, Şili'de 2 bin 449 vakanın 156'sı, Ekvador'da 1966 vakanın 54'ü, Meksika'da 1094 vakanın 35'i, Panama'da 1075 vakanın 9'u, Arjantin'de 966 vakanın 228'i, Peru'da 950 vakanın 53'ü, Kolombiya'da 798 vakanın 15'i iyileşti.

Güney Afrika'da 927 vakanın 12'si, Senegal'de 105 vakanın 9'u, Nijerya'da 69 vakanın 3'ü sağlığına kavuştu.