Dünya Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı
KORONAVİRÜS

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı. Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 23 kişiyle İtalya'da gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 299'a, vaka sayısı 650 bin 913'e ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 23 kişiyle İtalya'da gerçekleşti.

İtalya'da ölü sayısı 10 bini geçti
DÜNYA
İtalya'da ölü sayısı 10 bini geçti

İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 5 bin 812 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 295 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

Kovid-19 salgınından ötürü en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 517 kişi ile İran, beşinci ülke ise 2 bin 314 kişi ile Fransa oldu.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

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