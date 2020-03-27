Koronavirüs PKK'ya sıçradı: Örgüt ya ölüme terk ediyor ya da canlı bomba olmaya zorluyor Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını terör örgütü PKK'ya da sıçradı. Örgütün yeni tip koronavirüs belirtisi görülen teröristleri ölüme terk ettiği ya da canlı bomba eylemcisi olmaya zorladığı ortaya çıktı. Salgının çözülmeye yol açmasından çekinen örgütün sözde üst yönetiminin, Kovid 19'a yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda haberleşme yapılmasını yasakladığı belirlendi.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 13:06 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 13:15 AA