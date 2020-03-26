Koronavirüs vakaların görüldüğü iller açıklanabilir: İtalya örneği endişelendiriyor

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için tedbirlerini üst seviyeye çıkaran Sağlık Bakanlığı, hastalıkla ilgili her gelişmeyi dijital ortamda paylaşma kararı aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında vakaların görüldüğü illerinde açıklanabileceğinin sinyalini vererek, "Her gün dijital ortamda yoğun bakımda yatan, entübe olan, iyileşen hastalarımız dahil olmak üzere yapılan test, kaybettiğimiz vaka sayımızı da gösteren bu ekranda görüldüğü şeklinde güncelleyeceğiz. İl bazında gerektiğinde verilir" değerlendirmesinde bulundu.

Peki koronavirüs vakalarının olduğu illerin açıklanmasının olumlu ve olumsuz sonuçları neler olabilir?

Dr. Gülay Kılıç

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, "Vakaların niteliklerinin açıklanması, kaç kişi, hangi yaşta, tedavileri nasıl gidiyor? gibi sorular aslında hekimleri ilgilendirir. Ben ilk başta şehirler açıklanırsa kendimizi koruruz diye düşünüyordum ama önümüzde İtalya gibi bir tablo var. Siyasi otoritenin verebileceği bir karar ama kolay bir karar değil" ifadelerini kullandı.

"İTALYA ÖRNEĞİ ENDİŞE VERİCİ"

Prof. Dr. Ahmet Demircan ise, hastalığın yayıldığı bölgelerin tedbir açısından açıklanmasının olumlu olabileceğini belirtti ve bir de uyarıda bulundu:

"Koronavirüs vakalarının görüldüğü iller açıklanırsa orada kişiler kendi olağanüstü halini sağlaması için ikna edici olmaz mı? Bu açıdan olumlu bakılabilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklamasında böyle bir ipuçu vardı. Muhtemelen iller yavaş yavaş açıklanacak. Fransa, Kanada ve İtalya gibi kötü örnekler de var karşımızda. Özellikle İtalya'nın kuzeyinde vakaların artması ile birlikte güneye doğru kaçışlar oldu."

İTALYA ÖRNEĞİNDE NE OLMUŞTU?

İtalya'da koronavirüs vakalarının yayılmasının ardından 'karantina' uygulanacağına dair kararın sızdırılması üzerine büyük bir seyahat hareketliliği başlamıştı. Koronavirüs salgınlarının yoğun şekilde görüldüğü kuzey kentlerinden güneye doğru kaçış başlamıştı.

SALGIN KUZEYDEN GÜNEYE SIÇRADI

Güneydeki Puglia, Calabria, Sicilya gibi bölgelerin yöneticileri ise kuzeyden kaçanlara "gelmeyin" çağrısında bulunmuştu.

GÜNEYİN REFAH SEVİYESİ DÜŞÜK!

Kuzeyde yaygın olan koronavirüs 'kaçanlar' aracılığıyla güneye de yayılması aynı zamanda büyük bir krizin kapısını araladı. Güney şehirlerinin refah seviyesi düşük ve sağlık sistemi zayıf durumda olması nedeniyle ağır tablo ile karşı karşıya kaldılar.

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