Dünya Koronavirüse direnen en yaşlı ikinci kişi 103 yaşındaki İranlı kadın hastalığı yendi
KORONAVİRÜS

Koronavirüse direnen en yaşlı ikinci kişi: 103 yaşındaki İranlı kadın hastalığı yendi

İran'ın Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüse yakalananların sayısı her geçen gün artıyor.
İran'da koronavirüse yakalananların sayısı her geçen gün artıyor.

Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadının tedavisi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu. Hastanın kimliğini açıklamayan Danayi, "Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir haftadır Simnan Kevser Hastanesi'nde tedavi gören 103 yaşındaki bir kadın hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi" dedi.

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  • Çin'de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hastanın da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta koronavirüsü yenerek taburcu edildiği açıklanmıştı. Çin'in Vuhan kentinde 100 yaşındaki bir hasta ile İran'ın Bem şehrinde 91 yaşındaki bir hasta da virüsü yenerek iyileşmişti.

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