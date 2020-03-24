Dünya Koronavirüsle mücadele için 50 bin kit geldi
KORONAVİRÜS

Koronavirüsle mücadele için 50 bin kit geldi

15 dakikada virüs tespiti yapan 50 bin adet hızlı tanı kiti dün Çin’den Türkiye’ye geldi. Saat 04.00’te Atatürk Havalimanı’na inen kargo uçağından alınan kitler Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hızlı kitlerden toplam 1 milyon adet gelecek.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Şangay kentinden alınan 50 bin hızlı tanı kitini taşıyan Turkish Cargo’ya ait kargo uçağı önceki gün sabaha karşı 4.00’te Atatürk Havalimanı’na indi.
Şangay kentinden alınan 50 bin hızlı tanı kitini taşıyan Turkish Cargo’ya ait kargo uçağı önceki gün sabaha karşı 4.00’te Atatürk Havalimanı’na indi.

Türkiye’de şüpheli, kliniği olan her vakaya tanı testi uygulandığını belirten Prof. Öztürk, “Hızlı testler kullanıma girecek temaslılara belli günde ve diğer şüphelilere belirlenmiş hallerde uygulanacaktır. 20 bine yakın yapılmış test, artan hasta ve temaslı sayısına uygun olarak çok daha yüksek sayılara ulaşılacaktır” ifadesini kullandı. Salgına neden olan virüsün diğer virüslerde olduğu gibi değişikliğe uğramadığını dile getiren Öztürk, “Klinik ve diğer durumları etkileyecek çok önemli bir mutasyon henüz tespit edilmemiştir” dedi.

50 bin hızlı tanı kiti geldi

Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin’den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitlerinin ilk kısmı Türkiye’ye ulaştı. Şangay kentinden alınan 50 bin hızlı tanı kitini taşıyan Turkish Cargo’ya ait kargo uçağı önceki gün sabaha karşı 4.00’te Atatürk Havalimanı’na indi. Havalimanından resmi plakalı araçlarla alınan hızlı tanı kitleri, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Perşembe günü 300 bin kit daha gelecek. Kademeli olarak toplam 1 milyon kit getirileceği öğrenildi. 15 dakikada konoravirüs tespiti yapan hızlı tanı kitlerinin kalan kısımlarının ise parça parça Türkiye’ye geleceği belirtildi.

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