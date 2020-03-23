Koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışan üreticilere baskın

Sağlık Bakanı Koca, bu konuyla ilgili de gerekli hamlelerin yapıldığını açıkladı. Fırsatçıların depolarına baskın düzenlendiğini belirten Koca, stok yapan üreticilere bir sözleşme sunulduğunu, anlaşmaya varmaya yanaşmayanlarla ilgili de gerekli tedbirin alınacağını duyurdu.