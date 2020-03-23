Koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışan üreticilere baskın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yaptığı toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından bu durumu suistimal etmeye kalkan fırsatçılar, vatandaşın ortak şikayet konusuydu.
Depolara baskın düzenlendi
Sağlık Bakanı Koca, bu konuyla ilgili de gerekli hamlelerin yapıldığını açıkladı. Fırsatçıların depolarına baskın düzenlendiğini belirten Koca, stok yapan üreticilere bir sözleşme sunulduğunu, anlaşmaya varmaya yanaşmayanlarla ilgili de gerekli tedbirin alınacağını duyurdu.