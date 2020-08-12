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Dünya Koronavirüsü yenmişlerdi Yeni Zelandada 102 gün sonra koronavirüs paniği yaşanıyor
OKYANUSYA

Koronavirüsü yenmişlerdi: Yeni Zelanda’da 102 gün sonra koronavirüs paniği yaşanıyor

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. 102 gündür gündür yeni vaka görülmeyen Yeni Zelanda'da pandemi paniği yaşanıyor. Yeni Zelanda’da yeniden koronavirüs (Covid-19) vakası görüldü. Ülkenin Auckland şehri için ‘3.seviye’ koronavirüs kısıtlamalarının uygulanacağı duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Yeni Zelanda'da koronavirüs paniği yaşanıyor.
Yeni Zelanda'da koronavirüs paniği yaşanıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 102 gün sonra ilk kez 4 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ülke nüfusunun en kalabalık şehri olan Auckland’da yarından itibaren 3 gün geçerli olmak üzere ‘3. seviye’ kısıtlamalarının uygulanacağını duyuruldu.

  • Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, 4 vakanın hepsinin aynı ailenin üyeleri olduğunu ve hiçbirinin Yeni Zelanda dışına seyahat etmediğini belirtti.

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ÖNLEMLER 3'ÜNCÜ SEVİYEYE ÇIKARILACAK

  • Başbakan Ardern, “Tedbirli yaklaşımımız doğrultusunda, Auckland sakinlerinden bizimle birlikte hızlı harekete geçmelerini istiyoruz. Yarın öğlen 12:00’dan itibaren Auckland’da kısıtlamaları 3.seviyeye çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ardern, bunun sağlık görevlilerine acil temas takibi yapmaları ve durumu değerlendirmeleri için zaman vereceğini de sözlerine ekledi.

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OKULLARDA EĞİTİME 3 GÜNLÜK ARA

Yeni kısıtlamalar restoranlar ve gerekli olmayan mağazalar da dahil olmak üzere işletmelerin kapanması gerektiği anlamına geliyor.

İnsanların market alışverişi gibi sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkmasına izin verilecek.

Okullarda da 3 gün geçerli olmak üzere eğitime ara verileceği ifade edildi.

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