Koronavirüsü yenmişlerdi: Yeni Zelanda’da 102 gün sonra koronavirüs paniği yaşanıyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 102 gün sonra ilk kez 4 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ülke nüfusunun en kalabalık şehri olan Auckland’da yarından itibaren 3 gün geçerli olmak üzere ‘3. seviye’ kısıtlamalarının uygulanacağını duyuruldu.

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, 4 vakanın hepsinin aynı ailenin üyeleri olduğunu ve hiçbirinin Yeni Zelanda dışına seyahat etmediğini belirtti.

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ÖNLEMLER 3'ÜNCÜ SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Başbakan Ardern, “Tedbirli yaklaşımımız doğrultusunda, Auckland sakinlerinden bizimle birlikte hızlı harekete geçmelerini istiyoruz. Yarın öğlen 12:00’dan itibaren Auckland’da kısıtlamaları 3.seviyeye çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ardern, bunun sağlık görevlilerine acil temas takibi yapmaları ve durumu değerlendirmeleri için zaman vereceğini de sözlerine ekledi.

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OKULLARDA EĞİTİME 3 GÜNLÜK ARA

Yeni kısıtlamalar restoranlar ve gerekli olmayan mağazalar da dahil olmak üzere işletmelerin kapanması gerektiği anlamına geliyor.

İnsanların market alışverişi gibi sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkmasına izin verilecek.

Okullarda da 3 gün geçerli olmak üzere eğitime ara verileceği ifade edildi.

OYNAT 02:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı müjdesi: Bir adayımız insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. Erdoğan, 'Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:57 Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 İstanbul'daki pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Koronavirüs salgınıyla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde yapımı tamamlanan ve geçen Haziran ayında hizmet vermeye başlayan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri ilk kez görüntülendi. Kovid pozitif hastaların tedavileri tek kişilik negatif basınçlı izole odalarda gerçekleştiriliyor. Bu sistemle yoğun bakımdaki virüslü hava, diğer alanlara geçmeden özel filtrelerde temizlenerek dışarıya atılıyor. Böylece sağlık personeli daha güvenli ve konforlu bir şekilde çalışabiliyor. Virüsün yayılması da engelleniyor. BiP'te paylaş

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