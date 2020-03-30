Dünya Koronavirüsün hava yoluyla bulaşmadığını açıklayan Japon bilim adamları Hapşırırken dikkat edin
KORONAVİRÜS

Koronavirüsün hava yoluyla bulaşmadığını açıklayan Japon bilim adamları: Hapşırırken dikkat edin

Milyonlarca kişinin merak ettiği koronavirüs hava yoluyla bulaşır mı? sorusu üzerine Japon bilimadamlarından kritik bir açıklama geldi. Şu ana dek koronavirüsün kişinin öksürme veya hapşırmasıyla ortaya çıkan damlacıklarla ve temas yoluyla yayıldığı ifade ediliyor. Japon bilim insanları, bir bulaşma yolunun daha olduğunu duyurdu. Uzmanlar, virüsün bu kadar hızlı yayılmasının sebebinin havada asılı kalan ‘mikropartiküller’ olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi DHA
Çok sayıda virüs taşıyan bu mikro damlacıkları sesli konuştuğumuzda ve nefes aldığımızda da üretiyoruz.
Çok sayıda virüs taşıyan bu mikro damlacıkları sesli konuştuğumuzda ve nefes aldığımızda da üretiyoruz.

İnsanların birbirinden belli bir mesafede dursalar dahi sohbet esnasında solum yoluyla virüsün bulaşıp yayıldığını söyleyen Japonya Enfeksiyon Hastalıkları Kurumu Başkanı Kazuhiro Tateda, “Bu vakalar sıradan damlacıkların oluşturduğu enfeksiyonlar ile açıklanamaz. Biz enfeksiyonları mikropartiküllerin oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yayılma mekanizmasını ‘mikro damlacık enfeksiyonu’ diye isimlendirebiliriz” dedi.

ABD'li şarkıcı Ayet-el Kürsi okudu
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ABD'li şarkıcı Ayet-el Kürsi okudu
Yıllar önce katıldığı müzik yarışması ile adını duyuran ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okuduğu anları sosyal medya hesabında paylaşarak, takipçilerini kendine hayran bıraktı. Grout, yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, takipçileri bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi. Grout, 'Bu paylaşım ile bu kadar popüler olacağım aklıma gelmezdi' ifadesini kullanırken, dünyanın her yerinden Ayet-el Kürsi'yi çok güzel okuduğuna dair mesajlar aldığını ifade etti. Grout, Kur'anı Kerim'i keşfetmek ve dinlemek isteyen herkes için erişilebilir olduğunu vurguladı.


VİRÜS HAPŞIRIKLA NASIL YAYILIYOR?

Kapalı ve havalandırması kötü olan mekanlarda bu virüsün mikro damlacıklarla yayılması daha da kolaylaşıyor.

  • Yapılan araştırmalarda 10 kişilik bir odada, hapşıran bir insanın etrafa yaklaşık 100 bin damlacık yaydığı tahmin ediliyor. Büyük parçacıkların yaklaşık bir dakika içinde yere düştüğü, ancak küçük damlacıkların havada 20 dakikadan daha uzun süre kalabildiği gözlemlendi.

Çok sayıda virüs taşıyan bu mikro damlacıkları sesli konuştuğumuzda ve nefes aldığımızda da üretiyoruz.

Koronavirüs Kraliçe Elizabeth'e doğum günü kutlatmayacak
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüs salgınından etkilenenler arasında.
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Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre her yıl yapılan Trooping The Colour adlı kutlama bu yıl yapılamayacak.
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Sarayın yaptığı duyuruda, “Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak. Bir dizi başka seçenekler de gözden geçirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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Geçtiğimiz hafta Kraliçe’nin geleneksel bahçe partisi ve planlanan ziyaretlerinin de iptal edildiği duyurulmuştu.
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21 Nisan 1923 tarihinde dünyaya gelen Kraliçe Elizabeth için her yıl haziran ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da Trooping the Colour etkinliği düzenleniyor.
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Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından gerçekleştirilen bir askeri tören sergileniyor.
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Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü.
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Kraliçe 2. Elizabeth
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Kraliçe 2. Elizabeth
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Geçtiğimiz yıllardaki törenlerden bir görüntü.
Koronavirüs Kraliçe Elizabeth'e doğum günü kutlatmayacak
Doksan üç yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in her yıl resmi geçit töreni eşliğinde gerçekleştirilen "Trooping the Colour" adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs salgını gerekçesiyle iptal edildi. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 94'üncü yaş günü kutlaması için alternatifleri gözden geçirdiklerini açıkladı.


BİR SAAT ARALIKLA BULUNULAN ORTAM HAVALANDIRILMALI

Birer saat aralıklarla bulunduğumuz alanı iki taraflı olarak havalandırmamız gerektiğini söyleyen bilim insanları, pencereleri açtığımızda mikro damlacıkların hızlıca dağılıp ortadan kaybolduğunu, bunun enfeksiyona yakalanma riskimizi düşüreceğini belirtiyor.

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DSÖ: KORONAVİRÜS HAVA YOLUYLA BULAŞMIYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi.

Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

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