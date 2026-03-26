Kovid tedbirleri devrede

04:0026/03/2026, Perşembe
Avustralya fahiş fiyat uygulamalarına karşı cezaları iki katına çıkarırken, Tayvan’ın 11 günlük, Bangladeş ve Endonezya’nın 20 günlük enerji rezervi sanayi üretimini durma noktasına getirdi.
Asya ülkeleri, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle yaşanan enerji darboğazını aşmak için Kovid dönemine benzer uygulamalara gidiyor. Filipinler, Tayland, Hindistan ve Pakistan haftalık çalışma sürelerini kısaltıyor, kamuya da evden çalışma geliyor. Sri Lanka çarşamba günlerini tatil ilan etti, Bangladeş üniversitelerde eğitime ara verdi.

Enerjide Hürmüz Boğazı'na ciddi oranda bağımlı olan Asya ülkeleri, boğazın kapatılması sebebiyle artan enerji fiyatlarına karşı Kovid dönemindekine benzer önlemler uygulamaya başladı. Filipinler, Tayland, Hindistan ve Pakistan haftalık çalışma sürelerini kısaltırken, devlet dairelerinde evden çalışmayı zorunlu hâle getirmeye hazırlanıyor. Filipinler, yakıt fiyatlarının yüzde 100 artışı sonrası ulusal enerji acil durumu ilan eden ilk ülke olurken, Tayland memurlara yurt dışı gezilerini askıya almalarını ve asansör yerine merdiven kullanmalarını tavsiye etti.


ENERJİ STOKLARI KRİTİK SEVİYEDE

Sri Lanka çarşamba günlerini tatil ilan ederken, Bangladeş üniversitelerde eğitime ara verdi, Pakistan ise okulları iki hafta kapattı. Japonya, benzin fiyatlarını litre başına 170 yende sabitlemek için 800 milyar yenlik sübvansiyon fonu ayırırken, Yeni Zelanda düşük gelirli ailelere haftalık 30 dolarlık nakdi yardım başlattı. Avustralya fahiş fiyat uygulamalarına karşı cezaları iki katına çıkarırken, Tayvan’ın 11 günlük, Bangladeş ve Endonezya’nın 20 günlük enerji rezervi sanayi üretimini durma noktasına getirdi.


