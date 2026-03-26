Kovid tedbirleri devrede

Enerjide Hürmüz Boğazı'na ciddi oranda bağımlı olan Asya ülkeleri, boğazın kapatılması sebebiyle artan enerji fiyatlarına karşı Kovid dönemindekine benzer önlemler uygulamaya başladı. Filipinler, Tayland, Hindistan ve Pakistan haftalık çalışma sürelerini kısaltırken, devlet dairelerinde evden çalışmayı zorunlu hâle getirmeye hazırlanıyor. Filipinler, yakıt fiyatlarının yüzde 100 artışı sonrası ulusal enerji acil durumu ilan eden ilk ülke olurken, Tayland memurlara yurt dışı gezilerini askıya almalarını ve asansör yerine merdiven kullanmalarını tavsiye etti.