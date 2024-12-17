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Kral Abdullah Sisi ile Suriye ve Gazze'yi görüştü

Kral Abdullah Sisi ile Suriye ve Gazze'yi görüştü

10:0717/12/2024, Salı
AA
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Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Devlet Başkanı Sisi Kahire'de bir araya geldi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Devlet Başkanı Sisi Kahire'de bir araya geldi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Devlet Başkanı Sisi Kahire'de Suriye ve Gazze'deki son gelişmeleri ve bölgesel konuları görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın, başkent Kahire'ye ziyareti kapsamınsa Sisi ile bir araya geldiği belirtildi


Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye'deki gelişmelerin konuşulduğu ifade edildi.



Suriye'de istikrar vurgusu


Suriye'de halkın tercihlerine saygı duyulmasının vurgulandığı görüşmede, Suriye güvenliğinin yanı sıra istikrar ve egemenliğinin korunmasının gerektiğine işaret edildi.


Abdullah ve Sisi'nin Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçiş süreci desteklediklerini teyit ettikleri belirtilen açıklamada, Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde tüm siyasi güçleri benimseyecek bir siyasi geçiş sürecinin önemine dikkati çekildi.



"Gazze'de ateşkes için daha fazla çaba sarf edilmeli"


Bölgede kapsayıcı bir sükunetin sağlanması için ortak Arap çalışmalarının gerekliliğine vurgu yapılan görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi talep edildi.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin tehcir edilmesi planlarının reddedildiği aktarılan açıklamada, Abdullah ve Sisi'nin Lübnan'daki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.



#Sisi
#Ürdün
#Gazze
#Suriye
#Kral Abdullah

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