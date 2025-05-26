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Kremlin: Putin, Rusya'nın güvenliği için gerekli kararları alıyor

Kremlin: Putin, Rusya'nın güvenliği için gerekli kararları alıyor

13:5626/05/2025, Pazartesi
DHA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in aldığı tüm kararların Rusya'nın güvenliği için gerekli olduğunu bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in aldığı tüm kararların Rusya'nın güvenliği için gerekli olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı tüm kararların Rusya'nın güvenliği için gerekli olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik son saldırıyı ‘sebepsiz' olarak nitelendirmesini değerlendirdi.


Peskov, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nınkilere karşılık olduğunu belirterek, “Devlet Başkanı Putin, ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alıyor” ifadelerini kullandı.



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