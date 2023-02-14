Kremlin Sözcüsü Peskov: NATO bize düşman bir organizasyon

Peskov, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmalara müdahil olduğunu göstermeye çalıştığını belirterek, “NATO, bize düşman bir organizasyondur ve bu düşmanlıklarını her gün teyit ediyorlar, Ukrayna’daki çatışmalara müdahil olduklarını göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar.” görüşünü dile getirdi.