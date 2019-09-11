Kremlin’de CIA casusu

İddiaya göre, Rus hükümeti içerisinde üst düzey bir görevi bulunan ve aynı zamanda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına çalışan bir casus, ABD Başkanı Donald Trump’ın devlet sırlarını ifşa edeceği endişesiyle geri çekildi. Habere göre, 2017’de Trump’ın Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmelerde DEAŞ’a karşı operasyonlara dair gizli bilgileri paylaşması sonucu, Kremlin’deki casusun ABD’ye getirilmesi kararı alındı.

PUTİN’E DOĞRUDAN ERİŞİMİ VARDI

Vladimir Putin

CNN ve New York Times haberlerinde, söz konusu casusun yıllardır ABD istihbaratı için çalıştığı, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de doğrudan bağlantısının bulunduğu belirtiliyor. CNN, söz konusu casusun ABD’ye getirildiğini, ancak yerinin ve kimliğinin açıklanmadığını aktarıyor. New York Times ise casusun Washington’da koruma altına alındığını belirtiyor. CNN’e bilgi veren bir yetkili, “İstihbarat çevreleri Trump’ın Rusya ile gizli bilgileri paylaştığı konusunda endişeliydi. Söz konusu casusun geri getirilmesi konusunda Trump ve birkaç hükümet yetkilisi bilgilendirildi” dedi. Rus medyası ise casusun Oleg Smolenkov olduğunu iddia etti.

Beyaz Saray’dan yalanlama

Donald Trump

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda ise iddialar yalanlandı. Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham, haberler için “Sadece yalan haber değiller, aynı zamanda insanların hayatını da tehlikeye atacak nitelikteler” dedi. Donald Trump ise doğrudan yayınlanan haberi hedef almadan CNN’i Twitter’da eleştirdi ve “CNN ABD için kötüdür” dedi.