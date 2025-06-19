Küba, uluslararası toplumu İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin acilen harekete geçmeye çağırdı

Küba lideri, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırıları nedeniyle uluslararası topluma seslendi.

Dünya barışının tehlikede olduğunu vurgulayan Canel, şunları kaydetti:

Dünya barışının tehlikede olduğunu vurgulayan Canel, şunları kaydetti:

"İsrail ve ABD, Siyonistlerin İran'a yönelik saldırısıyla insanlığı öngörülemeyen sonuçlara sürüklemektedir. Uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyorum. Birlikte hareket ederek uluslararası çatışmayı veya nükleer tehdidi zamanında önleyelim."