Trump: İran-İsrail görüşmesi 1 saat içinde yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu ve bunu yapabileceklerini söyledi. Trump ayrıca İran ve İsrail konusunda bir saat içinde bir toplantı yapacaklarını da belirterek, "Her şey olabilir." dedi.
İran ile İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor.
İsrail'in gün içerisindeki saldırılarına İran, Hürremşehr füzesini ateşleyerek cevap verdi.
Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da savaşa ilişkin açıklamada bulunarak gazetecilerin sorularını cevapladı.
İran ve İsrail konusunda bir saat içinde toplantı yapacaklarını ifade eden Trump, "İran bizimle görüşmek istiyor ve biz de bunu yapabiliriz. Her şey olabilir." dedi.
İran'ın Beyaz Saray'a gelmek istediğini ve bunu yapabileceğini belirten Trump, tüm bu ölümleri görmek istemediğini de aktardı.
"Orta Doğu'ya müdahil olmak istemiyorum"
Trump, İran'ı vurma konusunda son kararını vermediğini ve Orta Doğu'ya müdahil olmak istemediğini de kaydetti.
Ayrıca Trump, Pakistan ordu yetkilisiyle İran konusunu konuştuklarını da söyledi.