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Netanyahu'nun ağzıyla konuştu: Hamaney'i şimdilik öldürmeyeceğiz

Netanyahu'nun ağzıyla konuştu: Hamaney'i şimdilik öldürmeyeceğiz

04:0018/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donal Trump, Netanyahu gibi İran dini lideri Hamaney’e suikast imasında bulundu. Trump, “(Hamaney) Nerede saklandığını biliyoruz. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere. Koşulsuz teslim olun” dedi. ABD ve İsrail basını ise dün güvenlik ekibiyle toplantı yapan Trump’ın İran’a müdahaleye sıcak baktığını, Pentagon’un yakında savaşa dahil olabileceğini yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in kolay bir hedef olduğunu ancak onu ortadan kaldırmayacaklarını söyledi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hamaney'i "tehdit" ederek "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet" ifadesine yer verdi.


DURUM ODASI'NDA 1 SAATLİK TOPLANTI

Trump gün içinde çatışmalara ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir araya geldi. Toplantı bir saat sürdü. Toplantı sonrası bazı medya organları ABD'nin savaşa katılacağını iddia etti.


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