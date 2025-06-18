Netanyahu'nun ağzıyla konuştu: Hamaney'i şimdilik öldürmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in kolay bir hedef olduğunu ancak onu ortadan kaldırmayacaklarını söyledi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hamaney'i "tehdit" ederek "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet" ifadesine yer verdi.