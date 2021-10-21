Dünya Kudüsü Filistinden koparma planı
ORTADOĞU

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

Dünyanın suskunluğu ve ABD desteğini fırsat bilen İsrail, işgalde yeni aşamaya geçiyor. Tel Aviv yönetimi BM kararları ile belirlenen 1967 sınırlarının ötesinde binlerce konutluk üç yeni yasa dışı yerleşim alanı inşa etmek için harekete geçti. Bu, Kudüs’ün Filistin’in geri kalanıyla bağlantısını kesmek ve iki devletli çözümün sonu demek.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Kudüsü Filistinden koparma planı
Terör devleti ilhakta ısrarlı.

İşgalci İsrail, bazı Körfez ve Arap ülkeleriyle imzaladığı sözde “normalleşme” anlaşmalarının ardından Kudüs’ü ilhak için harekete geçti. ABD’de Biden yönetiminin ilgisiz tavrını fırsat bilen işgalci güç, 1967 sınırlarının ötesinde Kudüs’ü çevreleyen 3 yeni yerleşim bölgesi kurarak şehri kuşatma altına almak için adımlar atıyor. İsrail gazetesi Haaretz’in haberine göre E-1, Givat Hamatos ve Atarot bölgelerinde yürüttüğü yasa dışı projelere işgalci Yahudileri yerleştirecek olan terör devleti, bu yolla Kudüs ile Filistinliler arasındaki bağlantıyı tamamen kesecek ve bölgeyi kontrol edecek. Kudüs’te E1 diye bilinen alan işgalci gücün ilhak planının tam merkezinde yer alıyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ BİTİRECEK

Habere göre terör devleti, Doğu Kudüs sınırında bulunan E1 bölgesinde 3 bin konutluk projeyi görüşmek üzere bu hafta içinde resmî temaslara başlama kararı aldı. Planlanan projenin işgal altındaki Batı Şeria’yı olduğu gibi ikiye böleceği belirtilen haberde, bu yolla iki devletli çözüm planına giden yolun tamamen kapatılacağı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının imkânsız hâle getirileceği vurgulandı.

BATI ŞERİA BAĞLANTISINI KESİYOR

Bin 200 konutluk inşaatın devam ettiği Givat Hamatos mahallesindeki arazilerin kamulaştırılmasının da onaylandığı kaydedildi. Bu bölgede yürütülen konut projeleriyle terör devletinin, Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedeflediği aktarıldı. Doğu Kudüs’te bulunan Pisgat Zeev mahallesinde 470 evin inşası için yeni projelerin lansmanının yapıldığı belirtilen haberde, şehrin kuzeydoğu bölgesindeki Atarot semtinde ise 9 bin konutluk başka bir proje için 6 Aralık’ta bir duruşma olacağı bilgisi paylaşıldı.

BİDEN ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

İnsan hakları grupları, İsrail’in yasa dışı yollarla bölgeye iskân ettiği işgalci Yahudi yerleşimcileri bu konutlara yerleştirerek Kudüs’ün etrafını kuşatmayı ve bölgedeki Filistinlileri sindirme yoluyla şehrin çevresinden uzaklaştırmayı hedeflediğini belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, iki devletli çözümün önündeki en büyük engel olarak görülen yasa dışı yerleşim planıyla ilgili üç maymunu oynamakla eleştiriliyor.

İsrail’in yasa dışı yerleşim projelerini protesto amaçlı “Kudüs Filistin’in ebedi başkentidir” yazılı pankart
İsrail’in yasa dışı yerleşim projelerini protesto amaçlı “Kudüs Filistin’in ebedi başkentidir” yazılı pankart

Otogar inşasına kınama

Öte yandan Hamas ve Filistin yönetimi, Batı Şeria’da İsrail’in kendi kontrolünde olan ve Yahudi yerleşimcilerle İsrail askerlerinin kullanımı için yapılan otogar inşasını kınadı. Ramallah ve Nablus arasında bir mıntıkada inşa edilmesi planlanan bu otogarın, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planının bir parçası olduğu ifade ediliyor.
Alkollüyüm o zaman

'Alkollüyüm o zaman'

​Alkollü sürücü ile polis arasındaki diyalog gülümsetti.
Artık dövizkullanılmayacak

Artık döviz
kullanılmayacak

​Yemen hükümetinden dikkat çeken yasak.
Alev topuna döndü

Alev topuna döndü

​Küçükçekmece'de bin metrekarelik lokalde korkutan yangın.
E-5'de feci kaza

E-5'de feci kaza

​Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

Ahmet Güneştekin çiçek mi açıyor?

​Ömer Lekesiz, Diyarbakır'da açılan Hafıza Odası sergisini yazdı.
Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

Borsa İstanbul’a atılım endeksi geliyor

​Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun açıkladı.

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

Kudüs'ü Filistin'den koparma planı

​Dünyanın suskunluğu ve ABD desteğini fırsat bilen İsrail, işgalde yeni aşamaya geçiyor.

7 kritik anlaşma

7 kritik anlaşma

Türkiye, Nijerya ile işbirliğini güçlendiriyor.​
Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Yüzde 5 büyüme tek haneli enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 hedeflerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

"​FETÖ ve PKK'yı bitirdik diye mi hesap soracaksın?"
Bu hadsizlik terbiyesizliktir

Bu hadsizlik terbiyesizliktir

​Numan Kurtulmuş, Osman Kavala için mahkemeye baskı yapan elçilere tepki gösterdi.
Belediyeden vekile 45 milyon lira

Belediyeden vekile 45 milyon lira

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.
İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

İlk Aksungur SİHA Donanma’ya

Mavi Vatan'a yeni muhafız geldi.
İdlib’de katliam Şam’da patlama

İdlib’de katliam Şam’da patlama

​Esed rejimi İdlib'de pazar yerine saldırdı: 10 sivil öldü
Paralel NATO ve Türkiye

Paralel NATO ve Türkiye

Yeni NATO, Türkiye'nin güneyinde PKK devletine izin vermesini istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.