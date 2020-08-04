​Küstah Hafter Türkiye'yi tehdit etti: Türk askerlerine merhamet yok çünkü hak etmiyorlar!

Uluslararası meşruiyete sahip, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) karşısında aldığı ağır yenilgilerin hazımsızlığı, Hafter’in konuşmalarına yansıdı. Darbeci Hafter’in başında bulunduğu sözde Libya Ulusal Ordusu (LNA) isimli grubun sözcüsü Ahmed el Mismari, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Hafter’in Tarık Bin Ziyad birliğini ziyaret ettiği görüntülerde, “Erdoğan’a söylüyoruz, atalarınızın mirasını kurşuna çevirdik. Hiçbir Türk’ün bu kahramanların önünde yürüdüğünü görmek istemiyorum. (Türk askerlerine) Merhamet yok, çünkü hak etmiyorlar. Erdoğan Libya’ya atalarının mirasını aramaya geldi” ifadelerini kullandığı duyuluyor. Libya topraklarındaki Türklerle kendi güçlerinin karşılaşacağını söyleyen darbeci komutan, geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye teşekkür için yapılan protestoları da görmezden gelerek Libya’da 300 yıl kalan Türklerin “yağmacı ve katil” olarak görüldüğünü savundu.

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